شرطة رأس الخيمة: استراتيجيات متكاملة لمكافحة المخدرات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله ، تشكيل مجلس مكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يؤكد سعي دولة الإمارات إلى تبني استراتيجيات متكاملة لمكافحة آفة المخدرات وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحيتها ،وتعزيز التعاون الدولي والعالمي بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد أمن وأمان الشعوب والمجتمعات كافة.

وذكر أن هذا القرار الذي يتضمن جوانب عديد منها تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة، والعمل على تشكيل الفرق المعنية بملاحقة عصابات المخدرات الإجرامية التي تتجه نحو الاتجار ونشر المخدرات بمختلف الطرق والقنوات المتاحة ومكافحة عمليات التهريب، والسعي إلى إيجاد مراكز تأهيل وعلاج المتعاطين لإعادة دمجهم بالمجتمع مجدداً وغيرها.

وأكد أن دولة الإمارات لها دور بارز خلال السنوات الماضية والتي أثبتت من خلالها دورها في ملاحقة وضبط تجار وشبكات الاتجار بالمخدرات من قبل الأجهزة الأمنية وتشكيل الفرق ذات الخبرة المهنية والمؤهلة العالية في التعامل مع مختلف القضايا المعنية بهذا الجانب، وذلك بهدف وقف آثارها السلبية والمدمرة على المجتمع، والتي لم تقتصر على داخل حدود الدولة بل امتدت جهودها خارجياً.

تعزيز دور الوزارات الاتحادية

أعرب العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن بالغ اعتزازه، بقرار اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تشكيل مجلس مكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيداً بالنجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية، يقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، في مكافحة جلب وتهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشاد بالدور الإيجابي والبناء الذي سيؤديه مجلس مكافحة المخدرات الجديد، من خلال المضي قدماً نحو تعزيز دور الوزارات الاتحادية والهيئات المحليّة للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحة هذه الآفة، والعمل بروح الفريق الواحد وتهيئة كافة الظروف المثالية لتحقيق أفضل النتائج والمستويات في إبراز حجم آفة المخدرات والجهود المبذولة في الدولة لمكافحتها، وتوعية الجمهور بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.

ودعا العميد الحديدي، إلى تعزيز وتضافر جهود كافة الجهات والدوائر والمؤسسات الشرطية والحكومية والمحلّية وأفراد المجتمع في الدولة إلى التعاون مع أعضاء مجلس مكافحة المخدرات، لمنع تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها داخل الدولة، عبر المنافذ أو مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الدردشة، وغيرها من الطرق، وتشجيع المتعاونين في الإبلاغ عن تهريب المخدرات، مؤكداً على الجمهور ضرورة التعاون مع مجلس مكافحة المخدرات لإحباط مخططات تُجّار ومروّجي المخدرات مهما تعددت أساليبهم الإجرامية التي تستهدف تدمير الجيل والعقول وتفكيك المجتمع، وهذا ما لن تتهاون عنه وزارة الداخلية، ممثلة في إدارات مكافحة المخدرات، جنباً إلى جنب مع مجلس مكافحة المخدرات الجديد، وذلك بتسخير كافة الإمكانات والجهود لمكافحة سموم آفة المخدرات، وحماية شباب الوطن من الوقوع ضحية براثن الادمان وتعاطي المؤثرات العقلية، حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع، وتحقيق الاستدامة التي تتطلع لها القيادة الرشيدة.