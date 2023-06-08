20 دقيقة إضافية لطلبة الثاني عشر في «الإنجليزي»

دينا جوني (دبي)

أدى طلبة صفوف الثاني عشر، أمس، امتحان اللغة الإنجليزية إلكترونياً في اليوم الثاني من امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2022-2023 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

وقد أبلغت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس الحكومية أمس، أن الاختبار سيؤديه الطلبة إلكترونياً فقط، بعكس ما هو وارد في الجدول الزمني للاختبار. وقد تأخرت بعض المدارس في طباعة تذاكر الطلبة صباحاً، ودفعها إلى تعويضه في نهاية الفترة الامتحانية.

وبسبب طول أسئلة الورقة الامتحانية، منحت بعض الإدارات المدرسية فترة تتراوح بين 10 و20 دقيقة إضافية للطلبة للتمكّن من إنهاء الإجابة على أسئلة النصوص أو كتابة الفقرة الختامية للسؤال الكتابي.

وقد عممت بعض الإدارات المدرسية تعليمات تتضمن استراتيجيات الإجابة عن الأسئلة في كل مرحلة من مراحل الورقة الامتحانية، لمساعدة الطلبة على استغلال الوقت للإجابة بأفضل طريقة ممكنة.

ووجّهت المدارس الطلبة عدم تخصيص أكثر من 10 دقائق على المحاور الثلاثة في المرحلة الأولى من فقرة الكتابة وهي مرحلة التنبؤ والتخطيط، والتي يحصل فيها الطلبة على 10 نقاط إضافية «بونس»، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للتوسّع في المرحلة الثانية وهي كتابة القصة.

ونصحت المدارس الطلبة بكتابة ما لا يقل عن 200 كلمة للقصة، باستخدام الهيكل الصحيح للفقرات التعبيرية. كما أرفقت ذلك بلائحة من الكلمات المعبّرة التي يمكن استخدامها في افتتاح كل فقرة، أو في التعبير عن الحال، أو وصف الأشخاص والأماكن، أو الإشارة إلى السبب والنتيجة، مع ضرورة استخدام علامات الترقيم والتنصيص في بناء الحوارات بين الشخصيات.

وأشارت المدارس إلى أهمية تخصيص من 40 إلى 45 دقيقة في الكتابة الفعلية التي رُصد لها 25 درجة من العلامة الكلية للامتحان.

وفي فقرة النصوص والقراءة، شرحت المدارس للطلبة بعدم التوقف طويلاً عند مصادفة كلمات جديدة أو غريبة، والاستمرار في القراءة إلى حين تحقيق الفهم الإجمالي للنص. ولفتت إلى إمكانية قراءة الأسئلة أولاً والتمعّن فيها قبل قراءة النص.