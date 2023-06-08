الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

20 دقيقة إضافية لطلبة الثاني عشر في «الإنجليزي»

طلبة خلال تأديتهم الامتحان (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:05

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
«الإمارات للتعليم المدرسي» تتوج الفائزين في مهرجان «طلبة الإمارات للفنون الإبداعية»
تشكيل لجان التصحيح المركزي لامتحانات نهاية العام

أدى طلبة صفوف الثاني عشر، أمس، امتحان اللغة الإنجليزية إلكترونياً في اليوم الثاني من امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2022-2023 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. 
وقد أبلغت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس الحكومية أمس، أن الاختبار سيؤديه الطلبة إلكترونياً فقط، بعكس ما هو وارد في الجدول الزمني للاختبار. وقد تأخرت بعض المدارس في طباعة تذاكر الطلبة صباحاً، ودفعها إلى تعويضه في نهاية الفترة الامتحانية. 
وبسبب طول أسئلة الورقة الامتحانية، منحت بعض الإدارات المدرسية فترة تتراوح بين 10 و20 دقيقة إضافية للطلبة للتمكّن من إنهاء الإجابة على أسئلة النصوص أو كتابة الفقرة الختامية للسؤال الكتابي.
وقد عممت بعض الإدارات المدرسية تعليمات تتضمن استراتيجيات الإجابة عن الأسئلة في كل مرحلة من مراحل الورقة الامتحانية، لمساعدة الطلبة على استغلال الوقت للإجابة بأفضل طريقة ممكنة. 
ووجّهت المدارس الطلبة عدم تخصيص أكثر من 10 دقائق على المحاور الثلاثة في المرحلة الأولى من فقرة الكتابة وهي مرحلة التنبؤ والتخطيط، والتي يحصل فيها الطلبة على 10 نقاط إضافية «بونس»، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للتوسّع في المرحلة الثانية وهي كتابة القصة. 
ونصحت المدارس الطلبة بكتابة ما لا يقل عن 200 كلمة للقصة، باستخدام الهيكل الصحيح للفقرات التعبيرية. كما أرفقت ذلك بلائحة من الكلمات المعبّرة التي يمكن استخدامها في افتتاح كل فقرة، أو في التعبير عن الحال، أو وصف الأشخاص والأماكن، أو الإشارة إلى السبب والنتيجة، مع ضرورة استخدام علامات الترقيم والتنصيص في بناء الحوارات بين الشخصيات. 
وأشارت المدارس إلى أهمية تخصيص من 40 إلى 45 دقيقة في الكتابة الفعلية التي رُصد لها 25 درجة من العلامة الكلية للامتحان. 
وفي فقرة النصوص والقراءة، شرحت المدارس للطلبة بعدم التوقف طويلاً عند مصادفة كلمات جديدة أو غريبة، والاستمرار في القراءة إلى حين تحقيق الفهم الإجمالي للنص. ولفتت إلى إمكانية قراءة الأسئلة أولاً والتمعّن فيها قبل قراءة النص.

امتحان اللغة الإنجليزية
امتحانات نهاية الفصل الدراسي
الفصل الدراسي الثالث
امتحانات نهاية الفصل
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©