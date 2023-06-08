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جامعة أبوظبي تخرج 1516 طالباً وطالبة من الدفعة الـ17

الخريجون في لقطة تذكارية أمام حرم جامعة أبوظبي (الاتحاد)
9 يونيو 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت «جامعة أبوظبي» بتخريج الدفعة السابعة عشرة والتي تضم 1516 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج والتخصصات من بينهم 839 من طلبة برامج البكالوريوس و677 من طلبة برامج الدراسات العليا، ويزيد بذلك عدد خريجي وخريجات الجامعة منذ انطلاق مسيرتها في العام 2003 عن 26 ألف طالب وطالبة رفدوا سوق العمل بالمواهب والكفاءات وقدموا إسهامات بارزة في العديد من القطاعات الحيوية والمجالات التنموية في الدولة والمنطقة والعالم.
وحضر حفل التخرج كل من البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور حمد العضابي نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والبروفيسور فيليب هاميل، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والتطوير الأكاديمي وسالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية وأولياء أمور الخريجين والخريجات.
وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، على اعتزاز الجامعة بما تحقق من منجزات أكاديمية منذ انطلاق مسيرتها، ومواصلة ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن أفضل الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى حرص جامعة أبوظبي على تزويد خريجيها بالأدوات والموارد اللازمة ليصبحوا قادة مؤثرين في المستقبل، بالإضافة إلى تهيئة بيئة تعليم تعزز الإبداع وفق أرقى الممارسات العلمية والعملية، بما يترجم استراتيجية الجامعة في بناء الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يلبي احتياجات أجندة التنمية الوطنية ومئوية الإمارات 2071.
وفي كلمته أثناء حفل التخرج، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «إن الجامعة رسخت مكانتها المرموقة محلياً وإقليمياً ودولياً، وإننا لنفتخر ونعتز بأنها تُصنف الأفضل لتميّز التدريس في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2023، وهي شهادة تؤكد حصولكم على تعليم عالمي المستوى، تعليمٌ يُسلحكم بالمعرفة والمهارات الضرورية للتفوق في مجالات اختصاصكم، فأنتم الآن مؤهلون تأهيلاً عالياً وعلى أتم الاستعداد لوضع بصمة مؤثرة في عالمكم».
وألقى الخريجون كلمة جاء فيها: «بينما ننطلقُ في فصلٍ جديدٍ من حياتنا فلنضعْ نُصب أعيننِا أهميةَ ردِ الجميل لمجتمعنا، وضرورة وضع بصمة إيجابية فيه، فما نهلناه من كنوزِ العلمِ في جامعةِ أبوظبي، وما رسختهُ في نُفوسنا من قيمٍ عالية، وحسٍ بالمسؤولية وخدمة للمجتمع، يجعلنا نمضي بكل حبٍ وإخلاصٍ نحو المساهمة في تحسين مجتمعاتنا ودولتنا والعالم كله، فمعاً نُحققُ التغييرَ المنشودْ، ونتركُ بصمة خالدةً تعكسُ القيّم والمعارف التي اكتسبناها».

جامعة أبوظبي
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