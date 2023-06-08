إتاحة نسخة من نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي «فالكون 40 بي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أمازون ويب سيرفيسز»، أمس، أن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد في البحث العلمي، وذراع البحوث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، قد نجح في تدريب النموذج اللغوي للذكاء الاصطناعي «فالكون 40 بي» الأفضل أداءً والمفتوح المصدر على منصة أمازون سيجاميكر من أمازون ويب سيرفيسز. ويُعد «فالكون 40 بي» عبارة عن نموذج لغوي ضخم يضم 40 مليار عامل متغير ومتاح، وتم تدريب النموذج اللغوي للذكاء الاصطناعي «فالكون 40 بي» على تريليون رمز على منصة «أمازون سيجاميكر»، وهي خدمة مُدارة بالكامل لتطوير نماذج تعلم الآلة وتدريبها وضبطها واستضافتها، بما في ذلك النماذج اللغوية الضخمة. ويمثل إطلاق النسخة مفتوحة المصدر علامة فارقة في إطار مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإثراء المساهمات العلمية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

ويمكن للعملاء الآن الوصول إلى النسخة مفتوحة المصدر للنموذج اللغوي «فالكون 40 بي» من خلال منصة «أمازون سيجاميكر» والاستفادة من الميزات التي يتمتع بها النموذج اللغوي المبتكر، وخاصة في ما يتعلق بالمستوى العالي من الدقة والأداء، دون الحاجة إلى بناء نماذج خاصة بهم من الصفر.

وسلّطت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي ومسؤول مشاريع النماذج اللغوية الكبيرة في معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، الضوء على الفوائد التي يقدمها النموذج اللغوي «فالكون 40 بي» في مدونة جديدة قالت فيها: «نعلن بفخر عن الإصدار الرسمي مفتوح المصدر للنموذج اللغوي (فالكون 40 بي)، والذي يعتبر النموذج اللغوي الأعلى تصنيفاً من حيث الأداء على مستوى العالم. ويضم النموذج 40 مليار عامل متغير، حيث جرى تصميمه على نحو مخصص كنموذج لفك الترميز وفق علاقة سببية فقط. وقد تم تدريب النموذج على تريليون رمز (توكينز)، بما في ذلك رمز «ريفيندويب» المحسّن.

وأضافت الدكتورة المزروعي: «تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تشكل مشاركة الإمارات في دعم الإنجازات التكنولوجية العالمية مثل نموذج «فالكون 40 بي» ركيزة مهمة في رحلتنا للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. لقد اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة البقاء في طليعة التحول الرقمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم من خلال الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي وتطويرها، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وخلق فرص جديدة. وقد تم إطلاق النسخة مفتوحة المصدر من نموذج «فالكون 40 بي» تماشياً مع هذا الالتزام، وتأكيداً على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أوجه التعاون وتحسين معايير الشفافية ودعم الابتكار والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتمثل الخطوة التالية في تحقيق المزيد من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من خلال تطوير نماذج جديدة، وتمكين الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوظيفها للارتقاء بجودة العمليات والخدمات التي تقدمها».

نسخة مفتوحة المصدر

كان معهد الابتكار التكنولوجي قد أعلن عن تطوير النموذج اللغوي «فالكون 40 بي» في مارس 2023، وأطلقه كنسخة مفتوحة المصدر في مايو 2023 بموجب ترخيص Apache 2.0. وقد أثبت نموذج «فالكون 40 بي» تفوقه من حيث الأداء على النماذج اللغوية الحديثة عبر العديد من المؤشرات والمعايير.

وقال فويتشيك باجدا، مدير القطاع العام في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى أمازون ويب سيرفيسز: «نحن فخورون بتعاوننا مع معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير النموذج اللغوي «فالكون 40 بي»، والذي يعتمد على خدمتنا المبتكرة في عملية تدريب هذا النموذج المبتكر والمتطور من نواحٍ متعددة.