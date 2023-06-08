الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طلبة الإمارات في «الفضاء التعليمي» لمركز محمد بن راشد للفضاء

تدريب الطلبة على أساسيات التفكير النقدي يعزز روح الإبداع والاستكشاف لديهم (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:04

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: نشاط دبلوماسي عربي لإطلاق حقبة جديدة من الازدهار
«الداخلية» بالمرصاد للقضاء على آفة المخدرات

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن إطلاق «برنامج علوم الفضاء التعليمي». ويهدف المركز من خلال هذا البرنامج إلى التعاون مع عدد كبير من المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلهام أجيال المستقبل وتشجيعهم على اكتشاف مجالات علوم الفضاء.
استهل البرنامج جلساته بورشة عمل «الجراثيم في الفضاء» في إطار المهمة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، مع رائد الفضاء سلطان النيادي. توفر ورشة العمل هذه فرصة فريدة لاستكشاف الكائنات الحية الدقيقة في الفضاء، وتقدم نظرة شاملة حول أشكال الحياة الدقيقة في بيئة الفضاء، بما يعزز الاهتمام بجوانب بيولوجيا الفضاء.
وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «تزويد الشباب بالمعرفة، وتشجعيهم على الاهتمام بمجالات العلوم المختلفة جزء لا يتجزأ من مهمتنا في مركز محمد بن راشد للفضاء. نعمل من خلال برنامج علوم الفضاء التعليمي على وضع الأساس الصحيح لتأهيل الجيل القادم من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء في الإمارات. سنواصل تطوير ثقافة الاكتشاف العلمي والابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يَكمُن مستقبل أمتنا في تنمية عقول طلابنا. لذلك، تقع علينا مسؤولية تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها لقيادة دولتنا إلى عصر من الإنجازات غير المحدودة في مجال استكشاف الفضاء».
سيشمل برنامج علوم الفضاء التعليمي مجموعة واسعة من الموضوعات العلمية والمتعلقة بالفضاء إلى جانب تقديم لمحة مشوقة عن قطاع استكشاف الفضاء. وقال عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2 - برنامج الإمارات لرواد الفضاء: «التعليم هو أساس الابتكار والتقدم. من خلال هذه المبادرة التوعوية التعليمية، نقدم للطلاب شرحًا وافيًا لأهم المفاهيم العلمية التي تحكم عالمنا، كما ندربهم على أساسيات التفكير النقدي، ونعزز روح الإبداع، والاستكشاف لديهم. ونعمل على تحفيز قادة المستقبل للاهتمام أكثر بدراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال توفير بيئة علمية جيدة تساعدهم على ذلك، كما نمنحهم الأدوات اللازمة لتحويل أحلامهم إلى واقع». 

مركز محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
علوم الفضاء
الفضاء
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©