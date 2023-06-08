ديوان المحاسبة يعتمد «واجب» للإبلاغ عن المخالفات

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من رؤية ديوان المحاسبة في تعزيز مبادئ الرقابة المالية على المستوى الاتحادي في الدولة، أعلن الديوان عن اعتماد منصة «واجب» التي أطلقها جهاز أبوظبي للمحاسبة في مايو 2022 كقناة رسمية تتيح للأفراد الإبلاغ عن شبهات الفساد المالي والإداري على المستوى الاتحادي، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة آمنة للاستثمار والمساهمة في الحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي في الدولة.

وتتميز منصة واجب بأنها منصة رقمية آمنة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن مخالفات الفساد الإداري والمالي في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً للقانون، حيث تتميز بسهولة استخدامها بحيث يقوم المبلغ برفع معلومات البلاغ بكل سرية لتتم مراجعتها، ومن ثم التواصل مع المبلغين بسرية تامة للحصول على المزيد من التفاصيل إذا اقتضت الحاجة.

وحازت منصة «واجب» المبتكرة، والتي أطلقها جهاز أبوظبي للمحاسبة في مايو الماضي، على العديد من الجوائز المميزة في القطاع التكنولوجي والتقني كواحدة من أبرز المنصات التي تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية، وتعمل على إشراك كافة أفراد المجتمع في حماية المال العام ومكافحة أي شبهات فساد مالي أو إداري في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة: «يحرص الديوان على تبني أفضل المبادرات التي من شأنها تعزيز جهود ديوان المحاسبة في تحقيق المهام المناطة به، بما يسهم في تعزيز قيم الشفافية والمسؤولية والمحاسبة ومكافحة أي شبهات فساد مالي أو إداري، حيث إن النجاح الذي حققته منصة واجب منذ أطلقها جهاز أبوظبي للمحاسبة في العام الماضي كان له أثر كبير في تبني ديوان المحاسبة للمنصة وتوسيع نطاق عملها ليشمل المستوى الاتحادي على مستوى الدولة».

خطوة رائدة

قال المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: «يعد اعتماد منصة واجب على المستوى الاتحادي خطوة رائدة في دور الجهاز في الحفاظ على المال والموارد العامة وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الديوان سيتمكن كافة أفراد المجتمع من لعب دور فاعل في المساهمة معنا في الحفاظ على المال العام».