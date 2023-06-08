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«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم الملتقى الأول لشركات معدات السلامة

جانب من فعاليات الملتقى الأول (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الملتقى الأول للشركات الخاصة بتركيب وصيانة معدات وأجهزة السلامة، بمجلس الفارس الشهم، 2 ضمن مبادرة المسح الميداني، في إطار جهودها للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات والارتقاء بمنظومة العمل.
وقدم العقيد عيسى عبدالله المرزوقي مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء العاصمة، مدير مبادرة المسح الميداني، نبذة عن مبادرة المسح الميداني وعلى أهمية دور الشركات في منظومة السلامة العامة للمباني والمنشآت، من خلال قيامهم باعتماد عقود الصيانة ومتابعتها بزيارات ميدانية دورية لضمان كفاءة عمل نظام الإنذار والإطفاء ونظام الغاز المركزي في المباني.
وأكد الرائد مهندس محمد علي عمر الكثيري، نائب مدير إدارة الحماية الصناعية، على ضرورة التقيد بالاشتراطات الفنية المتبعة في «كود الإمارات»، والتي تضمن تطبيق أعلى معايير السلامة الوقائية. وتخللت الملتقى فقرة قانونية تم التعريف من خلالها على الجانب القانوني واللوائح المعمول بها لدى الهيئة، وتعريف الحضور بالنظام الإلكتروني المتبع، وضرورة التقيد بصحة البيانات المدرجة في النظام، وفي نهاية الملتقى تم الاستماع إلى استفسارات الحضور ومناقشتهم في العديد من الجوانب المتعلقة بالعمل.
وأكد العقيد المرزوقي بأن هذا الملتقى لن يكون الأخير، لافتاً إلى عقد عدد من الملتقيات بشكل دوري، والعمل مع شركات الصيانة والتركيب بشكل مستمر لضمان إنجاح منظومة السلامة الوقائية للمباني والمنشآت بإمارة أبوظبي.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الإمارات
السلامة
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