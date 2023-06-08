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شرطة أبوظبي تُسعد منتسبيها بسحوبات على سيارات

خليفة الخييلي خلال فعالية السحب على السيارات (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في لجنة آلية تنفيذ الرعاية التجارية، منتسبيها من خلال سحوبات أجرتها على سيارتين من نوع «نيسان باترول»، بالتعاون مع بنك المارية المحلي، ضمن الشراكة والتعاون بين الجهتين، بحضور اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، والعميد محمد حسين الخوري رئيس لجنة الرعاية التجارية بشرطة أبوظبي.
وأوضحت اللجنة أن المبادرة تأتي ضمن سعيها المستمر لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لمنتسبي شرطة أبوظبي من خلال بناء شراكات تسهم في تنمية الحياة الرقمية المستدامة، والتي تنعكس إيجابياً على إسعادهم. وأكدت أهمية الشراكة والتعاون مع بنك المارية المحلي وكافة البنوك وجميع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والسعي المستمر لتوفير خدمات مصرفية وحلول دفع متطورة بتقنية متكاملة ووفق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والأنظمة البنكية مع العملاء.

الإمارات
شرطة أبوظبي
بنك المارية المحلي
خليفة الخييلي
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