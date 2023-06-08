وفد شرطة الفجيرة يطلع على المقارنات المرجعية لمركز شرطة الخيالة بدبي

دبي (الاتحاد)

استقبل مركز شرطة الخيالة التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة الذي وصل لإجراء مقارنات مرجعية، والاطلاع على أفضل المُمارسات المُقدمة في مجال تدريب الخيول وتجهيزها وتدريب وإعداد المُدربين والخيالة، وتنفيذ البرامج الاجتماعية المُقدمة إلى أفراد المجتمع، إلى جانب الاطلاع على الخدمات البيطرية الهادفة إلى تعزيز جاهزية الخيول لتنفيذ المهام الميدانية لتعزيز الأمن والأمان والحد من الجريمة.

وكان في استقبال الوفد، اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط، فيما ترأس الوفد الضيف، العميد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي رئيس مركز تدريب شرطة الفجيرة، بحضور عدد من الضباط.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء العظب بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على نقل وتبادل الخبرات مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، بما يعود بالفائدة على الطرفين وعلى الخدمات المُقدمة إلى أفراد المجتمع، للمساهمة في إسعاده وتعزيز منظومة الأمن والأمان.

ومن جانبه، نقل العميد علي راشد بن نايع الطنيجي، تحيات اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، إلى القيادة العامة لشرطة دبي، شاكراً حسن الاستقبال والحرص على تبادل الخبرات في مجال شرطة الخيالة.

واستمع الوفد الضيف إلى شرح حول تاريخ شرطة الخيالة في شرطة دبي منذ العام 1976، إلى جانب الاستماع من مختلف أقسام مركز شرطة الخيالة حول دور كل قسم في العمليات التشغيلية والإدارية والخدمات الاجتماعية المقدمة إلى أفراد المجتمع ومنها تدريب الفروسية، وخدمة تأهيل الفرسان لسباقات القدرة والتحمل، وخدمة جلسات التدريب العلاجي بركوب الخيل لأصحاب الهمم، وخدمة عروض فرقة الخيالة، وغيرها.