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شرطة دبي و«إينوك» تختتمان المستجيب الأول

لقطة جماعية للمشاركين فى الدورة (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية اوتوبرو التابعة لشركة أينوك دورة تدريبية بعنوان «إجراءات السلامة للمستجيب الأول عند التعامل مع حوادث السيارات الكهربائية والهجينة»، والتي تأتي ضمن مبادرة على دربك.
وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: إن هذه الدورة متطلب أساسي للتأهيل لشهادة الكفاءة العالمية المعتمدة من قبل معهد صناعة السيارات - المملكة المتحدة، وسوف يتم عقد دورات أخرى لاحقاً لتغطية احتياجات شرطة دبي، بما يدعم حزمة الخدمات المقدمة ضمن مبادرة «على دربك» التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع اوتوبرو واستكمالاً للمرحلة الخامسة التي تهدف إلى نشر الوعى ورفع مستوى السلامة لدى كوادر الاستجابة الأولى والجمهور بشكل عام.
وأكد الملازم أول ماجد الكعبي رئيس فريق مبادرة على دربك، أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها في الدولة والتي تهدف إلى نشر الوعي ورفع مستوى السلامة بين أفراد فرق الاستجابة الأولى، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الدورة تأتي ضمن مرحلة من مراحل مبادرة «على دربك» بما يضمن حفظ الأرواح وتجنب المخاطر التي قد تنشأ عند التعامل مع مثل تلك الحوادث على الطرقات.
وأضاف أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مؤخراً بين شرطة دبي ومجموعة «إينوك»، بهدف تعزيز مستوى أداء خدمات مبادرة «على دربك» المُقدمة إلى السائقين والمتعاملين المستفيدين من إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في زمن قياسي، واستكمالاً للتعاون والتنسيق المُشترك في تقديم أفضل الخدمات المرورية ضمن المبادرة التي أطلقتها شرطة دبي مع مجموعة «إينوك».

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