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تكريم الطلبة الفائزين في «تحدي المياه»

تكريم الطلبة الفائزين في «تحدي المياه»
9 يونيو 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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تسلم الطلبة الفائزون في النسخة الثالثة من تحدي «جدد عالمنا لابتكار المياه»، جوائزهم في حفل جاء ضمن مبادرة لجمعية تحالف المياه، بالشراكة مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ويهدف التحدي إلى إلهام الطلبة بين 8 و18 عاماً للتفكير بشكل مبتكر حول مستقبل المياه، وضم التحدي 791 مشاركاً ومشاركة من 104 مدارس في الدولة. وقال المهندس فهد الحمادي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالانابة، إن تلبية الطلب المتزايد على المياه دون الإضرار بالبيئة، أولوية للحكومات في جميع أنحاء العالم، باعتباره أمراً حيوياً للأمن الغذائي والطاقة والتنمية المستدامة.

الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
مجموعة عمل الإمارات للبيئة
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