«ملتيبلاي» تحمي المحيطات من البلاستيك

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مجموعة ملتیبلاي، ومقرها أبوظبي، بالشراكة مع «فور أوشن»، ومقرها الولايات المتحدة، مبادرة لصيانة البيئة البحرية عبر إزالة 100 ألف رطل من النفايات البلاستيكية، ودعم جهود تنظيف المحيطات حول العالم ضمن مبادرة «تنظيف المحيطات». وتجسد الشراكة التزام الطرفين بالأجندة البيئية العالمية، وتتناغم مع أهداف (COP28).

وقالت لمى البشير، مديرة الشؤون الاستراتيجية والنمو لدى ملتیبلاي: «تشكل النفايات البلاستيكية حالياً 80% من الملوثات البحرية، والمبادرة ترسخ دور القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة وضمان مستقبل مستدام». وقال أليكس شولز، الرئيس التنفيذي لشركة «فور أوشن»: «يسعدنا الزخم الدولي حول تنظيف المحيطات، وشراكتنا مع ملتیبلاي نقطة داعمة لهذا النشاط».