جزيرة المارية تزرع 3 آلاف شجرة

أبوظبي (الاتحاد)

يساهم ضيوف جزيرة المارية بأبوظبي في جهود الحفاظ على البيئة، عبر زراعة 3000 شجرة، ضمن مبادرة بعنوان «لنحتضن الطبيعة ونلهم التغيير»، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو الجاري، وتقديراً لمشاركتهم، يحصل الضيوف الذين يسجلون لغرس شجرة باسمهم على قسيمة شراء مجانية بقيمة 100 درهم، وتسهم هذه المبادرة الطموحة وفقاً لتقديرات وكالة «إنكون» البيئية، في تعزيز الأثر الإيجابي على البيئة، من خلال الحد من انبعاثات نحو 72.000 كيلوجرام من الكربون (ما يعادل 72 طناً مترياً)، ما يؤدي إلى توفير 180 كيلوواط/ ساعة من الكهرباء.