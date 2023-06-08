المدرسة المتحدة تقيم حفل تخريج طلبة الثانوية العامة

العين (الاتحاد)

برعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، والشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، والشيخ سالم مسلم بن حم العامري مدير عام مدارس بن حم، أقامت المدرسة المتحدة بالعامرة حفل تخرج الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات الثانوية العامة وذلك بحضور الدكتور نبيل الفرا مشرف عام مدارس بن حم والدكتورة سلام عمر مديرة المدرسة، ومجموعة من الهيئات الحكومية وعدد من المدارس الحكومية والخاصة، أولياء الأمور الذين شاركوا بفعالية في هذا الاحتفال، في قاعة احتفالات مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين.وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ محمد بن حم عن فخره بحضور حفل تخريج المدرسة المتحدة، مؤكداً تقديم كامل الدعم للطلبة من أجل نهل العلم والمعرفة في أجواء مثالية وتوفير كل السبل بأحدث المعايير العالمية لضمان تقديم منتج علمي عملي متقدم.

وهنأ الشيخ أحمد بن حم الطلبة والطالبات الخريجين، مشيراً إلى أن هذا التخرج جاء نتيجة منطقية لجد واجتهاد الطلبة طوال العام الدراسي وحرصهم على عدم التأثر بالتحديات والعمل على تجاوزها، إضافة إلى حرص أولياء الأمور على الوقوف إلى جانب أبنائهم الطلبة وحثهم على نهل العلم والمعرفة ومواصلة مسيرة التحصيل العلمي.

ومن جانبه، أكد مدير عام مدارس بن حم، الشيخ سالم بن حم، على أهمية المرحلة المقبلة من حياة الطلبة والطالبات في مواصلة مسيرتهم العلمية عبر اختيار التخصصات العلمية المقبلة التي تتوافق مع رغباتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وأشار بن حم إلى أن مدارس بن حم تضع على رأس اهتماماتها بناء الإنسان المحصن بالعلم والمعرفة، لافتاً إلى أن مدارس بن حم خطت خطوات طموحة خلال مسيرتها وحققت العديد من الجوائز على الصعيد المحلي.

كما تقدم سالم بن حم بالشكر لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في المدرسة المتحدة الذين عملوا بروح الفريق الواحد تحقيقاً لرسالة المدرسة وأهدافها، والتهنئة والمباركة للطلبة الخريجين، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

وأثناء الحفل، ألقت الدكتورة سلام عمر مديرة المدرسة كلمتها، مشيرة فيها إلى أهمية مشاركة أبنائها وأولياء أمورهم فرحتهم بالإنجاز الذي حققوه، والذي يمثل مصدر فخر كبير للمدرسة، لا سيما أن هذا اليوم هو يوم فارق في حياة الطلبة بين مرحلة التلقي والتدريب، ومرحلة المشاركة والفاعلية في بناء الوطن، مؤكدة أنه في هذا اليوم يقع عليهم مسؤولية المشاركة والمساهمة في تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع، وهي مسؤولية كبيرة، لا سيما أن هذه هي بداية المشوار الطويل نحو العطاء والتميز وإثبات كفاءة الفرد الفعليّة.

واستهل الحفل بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، وتخللته كلمات للكادر التدريسي للمدرسة، ومن ثم كلمات للطلبة المتفوقين الذين تقدموا بالشكر الجزيل للكادر التدريسي والإداري على سعيهم الدائم لتقديم كل الدعم المطلوب لتحقيق التفوق.

وعقب نهاية حفل التخريج، كرم الشيخ الدكتور محمد بن حم الطلبة المتفوقين، متمنياً لهم دوام النجاح.