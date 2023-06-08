الإمارات ترحب بتوافق اللجنة الليبية المشتركة على قوانين الانتخابات

حسن الورفلي، وام (أبوظبي، بنغازي)

رحبت دولة الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأثنت وزارة الخارجية، في بيان، على جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خريطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

إلى ذلك، أجرى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، مشاورات مع أطراف سياسية وعسكرية ليبية في شرق وغرب البلاد للترتيب لاجتماع دولي ترعاه باريس يدفع نحو معالجة الأزمات السياسية والأمنية التي تعاني منها ليبيا خلال الأشهر الماضية.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، العلاقات الثنائية بين البلدين ومن بينها قضايا الهجرة، حماية الحدود، نتائج عمل لجنة «6+6»، إضافة إلى التعاون الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي بين طرابلس وباريس، جاء ذلك بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

وتدعم فرنسا جهود الأمم المتحدة للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال العام الجاري.

إلى ذلك، دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل، لمناقشة مخرجات اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة «6+6» خلال اجتماعاتها في بوزنيقة ووضع خريطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.

في المقابل، يعقد مجلس النواب الليبي، جلسة رسمية، الأسبوع المقبل، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة المشتركة خلال اجتماعات بوزنيقة.