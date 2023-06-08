الإمارات تدين حادثة الطعن بحديقة في الألب الفرنسية

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادثة الطعن التي استهدفت عدداً من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة في مدينة آنسي بمنطقة الألب الفرنسية وأسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها مع الحكومة الفرنسية وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي الأطفال ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم.

وهاجم رجل مسلح بسكين مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدنية آنسي في الألب الفرنسية أمس، ما أدى إلى إصابة 4 أطفال وشخص بالغ بجروح، في اعتداء لا تزال دوافعه مجهولة.

وقالت الشرطة الفرنسية: إن المهاجم سوري الجنسية، يبلغ من العمر 31 عاماً، ومن طالبي الحصول على الجنسية الفرنسية، مع حمله أوراق هوية سويدية ورخصة قيادة سويدية، ودخل إلى البلاد بشكل قانوني.

من جهتها، قالت النائبة العامة لين بونيه-ماتيس في مؤتمر صحفي إنه «ليس هناك دافع إرهابي واضح».

وأضافت أنه تم فتح تحقيق في محاولة القتل وأن المشتبه به لم يكن تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وسارعت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن إلى البلدة التي تقع على مسافة نحو 30 كلم جنوب مدينة جنيف السويسرية، وقالت في المؤتمر الصحافي إن المشتبه به «لم يكن معروفاً لدى أي جهاز استخبارات» وليس لديه «أي سجل مشاكل نفسية».

وأكد شهود أن المهاجم بدا بحالة هستيرية وهاجم الناس بشكل عشوائي على ما يبدو قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وهو يجري في حديقة عامة على ضفاف بحيرة آنسي وتوقفه.

وقال لاعب كرة القدم السابق أنتوني لوتاليك الذي كان يركض في الحديقة: «بدا أنه يريد مهاجمة الجميع، ابتعدتُ وانقض هو على رجل مسن وامرأة وطعن الرجل المسن»، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. وطوق عدد كبير من عناصر قوات الأمن الحديقة فيما عاين متخصصو الطب الشرعي المكان.

جميع الضحايا الأطفال الأربعة، ومن بينهم فتيان بريطاني وألماني، في حالة حرجة في مستشفى محلي.من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم بـ«الجبان»، معرباً عن حزنه على الضحايا وتعاطفه مع أسرهم، مؤكداً نشر عمال إنقاذ في منطقة الحادث. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مؤتمر صحفي خلال زيارة يجريها إلى باريس، «لقد كلفنا بالفعل مسؤولين من القنصلية البريطانية الانتقال إلى المنطقة ودعم الأسرة».

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس: إن «ألمانيا صُدمت بهذا الهجوم البغيض والخسيس في آنسي والذي طاول أيضاً طفلاً ألمانياً».

وشهدت فرنسا عدداً من جرائم العنف خلال الأشهر القليلة الماضية من بينها حادث طعن قاتل الشهر الماضي لممرضة في بلدة ريمس الشمالية، وفي الشهر الماضي أيضاً، قتل سائق ثلاثة أفراد شرطة بطريق الخطأ.