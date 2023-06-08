عبدالله بن زايد يلتقي المبعوثة الأميركية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، السفيرة ديبورا ليبستادت مبعوثة الولايات المتحدة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية.

وتم، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، استعراض أهمية نشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش المشترك في العالم.

في هذا الصدد، تطرق سموه والسفيرة ديبورا ليبستادت إلى دور بيت العائلة الإبراهيمية بأبوظبي الذي يضم ثلاث دور عبادة، مسجداً وكنيسة وكنيساً، في تكريس التعايش السلمي للأجيال المقبلة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، "نهج دولة الإمارات الثابت في ترسيخ القيم الإيجابية الداعية إلى التسامح والتعايش بين الجميع من دون تمييز ودعمها لكافة الجهود العالمية المبذولة لنشر هذه القيم التي تشكل جوهر رؤيتنا لبناء مجتمعات متطورة ومزدهرة".