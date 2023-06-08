استمرار قوة الإعصار "بيبرجوي" خلال الساعات الـ 24 المقبلة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية "بيبرجوي" في بحر العرب مازالت عند تصنيف "إعصار من الدرجة الأولى"، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير لها على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة.

وذكر المركز، في بيانه الثالث عن الحالة المدارية اليوم الخميس، أن الإعصار يتمركز جنوب بحر العرب عند خط عرض 14.4 شمالاً وخط طول 66.0 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 145 كم / الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

توقع المركز الوطني للأرصاد، من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة عن مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار قوة الأعصار من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ 24 القادمة وأن يتخذ مساراً باتجاه شمال بحر العرب لتتراوح سرعة الرياح حول المركز 135 - 155 كم/ الساعة، وسرعة تحرك الإعصار 5 كم / الساعة.