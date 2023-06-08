طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.

تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:21 والمد الثاني عند الساعة 04:28 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:20.

بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 20:18 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.