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ذياب بن محمد بن زايد: "الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة" تعكس الالتزام بتمكين الطفل

ذياب بن محمد بن زايد: "الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة" تعكس الالتزام بتمكين الطفل
8 يونيو 2023 17:39

قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قانوناً بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: "يأتي إنشاء الأكاديمية في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة تربوية وتعليمية مثمرة، تضمن حصول جميع الأطفال على أفضل فرص النمو والتطور، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وكذلك تمكين الوالدين من النهوض بدورهم التربوي المهم، كما يعكس الالتزام الحقيقي لإمارة أبوظبي في تمكين الطفل وتعزيز رفاهيته وتوفير أفضل سبل الاهتمام والرعاية له، من خلال العمل على إرساء بيئة ملهمة ومحفزة لنمو وتطور جميع الأطفال".
وأشار سموه إلى أن إمارة أبوظبي تقدم، من خلال الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، تجربة ملهمة ورائدة في توفير برامج تدريبية متطورة وشاملة تغطي مختلف الجوانب المهمة لتنمية الطفولة، وتؤثر بشكل فعّال على تعزيز جودة خدمات الرعاية والتعليم لجميع الأطفال، من خلال توفير البرامج الدراسية والتدريبية وبرامج التعليم المستمر المتعلقة بشؤون الطفولة ورعايتها وتنميتها، مع الحفاظ على القيم والهوية الإماراتية.
وأكد سموه الدور المهم للأكاديمية في تقديم نموذج أكاديمي وبحثي متميز بالاعتماد على برامج أكاديمية عالية الجودة لتأهيل وتدريب العاملين في مجالات رعاية وتنمية الطفل، وضمان توافر القوى العاملة الماهرة في مجالات رعاية وتنمية الطفل، من خلال رفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال، لتمكين الأطفال من الحصول على أفضل الخدمات وفرص النمو.

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المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
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