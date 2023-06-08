محمد بن راشد يكرّم شركات وطنية بوسام الأثر المجتمعي

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الخميس، «عدداً من الشركات الوطنية بوسام الأثر المجتمعي لمساهماتهم المجتمعية والبيئية المستدامة».

وكتب سموه على حسابه الرسمي على موقع تويتر «شركات القطاع الخاص اليوم حول العالم أصبحت مطالبة بتبني معايير تحافظ على البيئة في أعمالهم وبوضع بصماتهم الإيجابية في المجتمع الذي يحققون فيه نجاحاتهم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «الإسهامات المجتمعية للشركات في دولة الإمارات ستبقى محل تقديرنا ومحل تقدير مجتمعنا لهذه المؤسسات الاقتصادية الناجحة».