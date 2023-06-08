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هزاع بن زايد يكلف محمد الظاهري بتسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية

هزاع بن زايد
8 يونيو 2023 14:06

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، قراراً بتكليف، محمد عبدالله أحمد الظاهري، بتسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، والإشراف عليها، ومنحه كافة الصلاحيات المطلوبة للإدارة في سبيل تحقيق أهداف الشركة، وفقاً للنظام الأساسي للنادي.

ويتضمن القرار تسمية أعضاء لجنة تسيير شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وهم خميس عبيد الكعبي ومنصور أحمد يوسف الهاشمي، ومحمد سيف راشد النعيمي، ويوسف سعيد عبدالله العامري. وينفذ القرار من تاريخ صدوره.

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وثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، جهود مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية برئاسة خميس عبيد الكعبي، مع انتهاء فترة تكليفه خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت نجاحات كبيرة وإنجازات مشرفة.

المصدر: وام
كرة القدم
هزاع بن زايد
الإمارات
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