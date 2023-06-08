كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية "بيبرجوي".

وأكد الأرصاد أن لا تأثير على الدولة من الحالة المدارية بحر العرب "بيبرجوي" خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وصنف الحالة المدارية إعصاراً من الدرجة الأولى. حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 145 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

"الأرصاد "يكشف آخر مستجدات الحالة المدارية "بيبرجوي"

وتوقع المركز استمرار قوة الإعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وسيكون مساره باتجاه شمال بحر العرب، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 135 -155 كم/ س، وسرعة تحرك الإعصار 5 كم/ س.