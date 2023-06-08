الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"الأرصاد" يكشف آخر مستجدات الحالة المدارية "بيبرجوي"

"الأرصاد"
8 يونيو 2023 13:52

كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية  "بيبرجوي".

وأكد الأرصاد أن لا تأثير على الدولة من الحالة المدارية بحر العرب "بيبرجوي" خلال الأيام الخمسة  المقبلة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: نشاط دبلوماسي عربي لإطلاق حقبة جديدة من الازدهار
«الداخلية» بالمرصاد للقضاء على آفة المخدرات

وصنف الحالة المدارية إعصاراً من الدرجة الأولى. حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 145 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

  • "الأرصاد "يكشف آخر مستجدات الحالة المدارية "بيبرجوي"

 

وتوقع المركز استمرار قوة الإعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وسيكون مساره باتجاه شمال بحر العرب،  حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 135 -155 كم/ س، وسرعة تحرك الإعصار 5 كم/ س.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
المركز الوطني للأرصاد
بحر العرب
الإمارات
الأرصاد
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©