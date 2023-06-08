"النقل المتكامل" يطلق مشروع اللوحات الإعلانية الذكية على مركبات الأجرة

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، إطلاق مشروع لوحات الإعلانات الذكية لمركبات الأجرة، بالتعاون مع الشركات المشغلة والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى إعلاني مبتكر وبجودة عالية للجمهور.

ويتضمن المشروع، تركيب لوحات إعلانية ذكية على أسقف مركبات الأجرة، لتسويق المنتجات والخدمات والترويج لها بالتعاون مع المعلنين من الشركات ومجتمع الأعمال المحلي في إمارة أبوظبي.

وقال المركز إن المشروع بدأ بـ 50 مركبة أجرة تابعة لشركة "تواصل للمواصلات" في المرحلة التجريبية، على أن يزيد هذا العدد إلى 100 مركبة تابعة للشركة نفسها بعد فترة التجربة، مشيرا إلى أن عدد مركبات الأجرة العاملة في إمارة أبوظبي يصل حالياً إلى نحو 6,400 مركبة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه بدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة وتعزيز استفادة الجمهور من منظومة الخدمات الرقمية التي تتوفر فيها بما يواكب المتطلبات المستقبلية ويدعم أهداف رؤية أبوظبي من خلال استثمار التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع وجعل مدن الإمارة ذكية في خدماتها وفي مزاولة الأعمال في مختلف قطاعاتها، وتوظيف المبادرات المبتكرة في التسويق والترويج الرقمي لتلك الخدمات، وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز سوق الإعلانات الرقمية وإيصال الرسائل التسويقية إلى مختلف شرائح المجتمع بطريقة فعالة ومبتكرة.

وأضاف أن تثبيت اللوحات الإعلانية على أسقف مركبات الأجرة، يساعد في عرض محتوى إعلاني متنوع وجذاب للركاب والمارة بأسلوب يواكب التطورات الذكية في سوق الإعلانات الرقمية، ويرفع جودة الاتصالات التسويقية في المدينة، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول مختلف الخدمات والفعاليات والأحداث، بالإضافة إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للترويج والتسويق لمنتجاتها وخدماتها، والاستفادة من هذه اللوحات الرقمية في عرض الإرشادات التوعوية المرورية للجمهور بطريقة مبتكرة.

وتتميز هذه اللوحات بتقنية ذكية وبعرض المحتوى بشكل واضح في مختلف الأحوال الجوية من دون تشتيت انتباه سائقي المركبات الأخرى.