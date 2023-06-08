"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعا لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، للوقوف على جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع الحالة المدارية التي قد تتأثر بها الدولة خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والمركز الوطني للأرصاد.

وأكدت الهيئة جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المدارية، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية كل ضمن اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية، مضيفة أنه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم ظروف الحالة المدارية وتبعاتها في المناطق التي قد تتأثر بها.

ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية والفرق المعنية أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات تقع على رأس الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

كما أهابت بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.



