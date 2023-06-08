"فالكون 40 بي" يدعو المبتكرين لتقديم عروضهم للفوز باستثمار على شكل قدرات حاسوبية تدريبية

سجل فالكون 40 بي، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ذو التصنيف الأعلى على منصة "Hugging Face" للنماذج اللغوية الكبيرة leaderboard، استجابة هائلة لنداء تقديم العروض والمقترحات من العلماء والباحثين، حيث يحرص رواد الأعمال والخبراء المتخصصون على استثمار هذا النموذج في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المبتكرة.

وتأتي هذه الاستجابة بعد مجموعة من الأخبار التي نشرها معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي وهو الجهة المبتكرة والمطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي فالكون، حيث سيوفر المعهد وكنوع من الاستثمار، إمكانية الوصول إلى القدرة الحاسوبية التدريبية لأبرز أفكار المشاريع المقدمة.

وتعمل القدرات الحاسوبية على تمكين المطورين ومنحهم القدرة على التعامل مع حالات الاستخدام الأكثر تعقيداً واستهلاكاً للموارد مع تعزيز الكفاءة والإنتاجية والأداء. ومن خلال امتلاك القدرة على تجربة واستكشاف قدرات "فالكون 40 بي"، وهو النموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر ذو التصنيف الأعلى على مستوى العالم، يستطيع المطورون استكشاف آفاق جديدة، وقيادة الابتكار وتوسيع إمكانيات حلول الذكاء الاصطناعي بشكل فائق السرعة.

ويرحب المعهد بالطلبات والمقترحات المقدمة من جميع أنحاء العالم، ومن جميع المجالات الصناعية والقطاعات المختلفة للوصول إلى المفاهيم التطبيقية الأمثل. ومن الأمثلة على هذه المجالات الصناعية والقطاعات: التكنولوجيا الحيوية، والهندسة، وحلول المؤسسات، وخدمات العملاء، والتمويل، والرعاية الصحية. حيث وفي مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة الأطباء من خلال تحليل الكتب والموسوعات الطبية وسجلات المرضى ونتائج الأبحاث لتقديم توصيات مبنية على الأدلة. وهو ما يعمل على تمكين ممارسي المجالات والتخصصات الطبية من اتخاذ قرارات مدروسة، وتحسين مستوى رعاية المرضى بناء على أحدث العلوم والمعارف والابتكارات.

وقال فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة (ATRC) وهو الجهة التي يتبع لها معهد الابتكار التكنولوجي: "نشجع بقوة جميع العلماء والباحثين ورجال الأعمال ممن يمتلكون الأفكار الجريئة والطموحة على تقديم مقترحاتهم حول مجالات توظيف فالكون 40 بي".

وأضاف البناي: "نحن متحمسون لاستثمار هذه القدرات الحاسوبية الهائلة في المقترحات الأكثر تأثيراً، وذلك من خلال "فنتشر ون"، الذراع التسويقي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، كما أننا مستعدون لدراسة احتمالية عقد الشراكات البناءة مع أكثر المطورين الواعدين."

بدورها قالت الدكتورة ابتسام المزروعي، كبير الباحثين بالإنابة لوحدة الذكاء الاصطناعي: "تخضع كافة المقترحات التي نتلقاها إلى تقييم شامل ودقيق من قبل وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لمركز بحوث العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي المتخصصة في معهد الابتكار التكنولوجي".

وأضافت المزروعي: "فريقنا المكون من أكثر من 40 عالماً في مجال الذكاء الاصطناعي على أتم الاستعداد لدراسة جميع المقترحات، والبحث عن مطورين موهوبين يتمتعون بذكاء وإبداع استثنائيين. فهدفنا الأسمى هو الدفع قدماً بأفاق التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من كامل إمكاناته لتعم الفائدة على المجتمعات كافة".

وعلى المستخدمين المهتمين تقديم مقترح يوضح أهداف البحث والمنهجية والنتائج المتوقعة والتأثير المحتمل لمشروعاتهم. حيث يجب أن يسلط المقترح الضوء على كيفية استخدام "فالكون 40 بي" والمجال المحدد الذي تستهدفه المقترحات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين تضمين جدول زمني وتقدير الميزانية، بالإضافة إلى أي خبرة أو عمل سابق ذي صلة يدعم مقترحاتهم.