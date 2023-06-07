مناقشات حول مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات

أبوظبي (وام)

استضافت شركة حياة بايوتك، الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في الإمارات، جلسة نقاشية ناقشت مستقبل نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدور العالمي لإمارة أبوظبي في هذا القطاع، بمشاركة خبراء الرعاية الصحية وممثِّلي دائرة الصحة - أبوظبي.

وتماشياً مع هدف دائرة الصحة - أبوظبي تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للبحث والابتكار في علوم الحياة، عُقِدَت الجلسة النقاشية تحت عنوان: «ثورة في علوم الحياة من أبوظبي» في إطار التعاون المُوقَّع بين دائرة الصحة وحياة بايوتك في يناير 2023، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف الأولويات والمجالات الرئيسية للتفعيل والتعاون.

بدأت الجلسة النقاشية بكلمة ترحيبية قدَّمها ناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة حياة بايوتك، وأدار الجلسة مصطفى الراوي، المدير العام بالإنابة للمنصة الإعلامية «سي.إن.إن الاقتصادية»، وشارك فيها نخبة من خبراء الرعاية الصحية، هم الدكتور ديرك كولمير، الشريك المؤسِّس لمركز مشروع فراونهوفر، والدكتورة نوال الكعبي، المستشارة العليا في شركة حياة بيوتك، والدكتور ديرك ريشر، مدير إدارة الابتكار للقطاع الصحي في دائرة الصحة - أبوظبي، ويونلي تشاو، نائب رئيس حياة بايوتك للإنتاج، والدكتورة ميرا موسى، نائب المدير لبرنامج اكتشاف العلوم الطبية الحيوية - جامعة خليفة. وطرح المشاركون آراءهم ووجهات نظرهم عن دور التجارب السريرية، وأهمية البحث والتطوير والقدرات التصنيعية المتطورة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ستعزِّز دور أبوظبي في ريادة قطاع علوم الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى العالمي.

وتتمتَّع مرافق التكنولوجيا الحيوية المتطوِّرة، التابعة لشركة حياة بايوتك، في أبوظبي وبلغراد في صربيا، بقدرة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 230 مليون عبوة، وتلعب دوراً حاسماً في تحقيق طموحات الشركة العالمية. ومن خلال اجتذاب الشركات الدولية لنقل إنتاجها إلى هذه المرافق، نجحت حياة بايوتك في تشكيل شراكات ناجحة، وترسيخ مكانتها وجهةً مفضلةً لشركات الصناعات الحيوية التي تسعى لإقامة منشآت إنتاج في دولة الإمارات لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.

بعد المناقشة، شارك ممثلو جمعية فراونهوفر وشركة حياة بايوتك في محادثات، إضافية لاستكشاف إمكانية التعاون في التجارب السريرية والإنتاجات التشخيصية واللقاحات.

نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تُشكِّل أبوظبي بوابة آمنة وفعّالة للتوزيع العالمي لا سيما قطاع الرعاية الصحية.. واتخذت الجهات المعنية في دولة الإمارات تدابير استباقية عبر تنفيذ مجموعة متنوِّعة من البرامج والمبادرات، ما يعزِّز البيئة الجاذبة للشركات الدولية لتأسيس وجود لهم في المنطقة. وباستفادة دولة الإمارات العربية المتحدة من التطورات في مجال الرعاية الصحية، رسَّخت مكانتها محوراً بارزاً للخدمات اللوجستية ونقل وتوزيع الأدوية، كما تؤدي دوراً فاعلاً في تعزيز الصحة العالمية.

وقال ناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة حياة بايوتك: «نحن ملتزمون بدعم الرؤية الطموحة لدائرة الصحة في جعل أبوظبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة.. ولتحقيق هذه الرؤية، سوف نوظِّف خبراتنا في مجال الأدوية الحيوية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ونستفيد من القدرات التصنيعية المتقدِّمة لشركة حياة بايوتك.. ونركِّز جهودنا على التعاون مع شركات الأدوية العالمية، لتسهيل نقل تصنيع منتجات الشركة إلى أبوظبي، ومساعدتها على تحقيق أهدافها.. نحن نسعى دائماً إلى تحقيق الانعكاس الإيجابي في القطاع على المستوى العالمي، وتعزيز التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة من أجل الأجيال المقبلة».

وقالت الدكتورة نوال الكعبي، المستشارة العليا في شركة حياة بيوتك: «نسعى في حياة بايوتك إلى حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال توفير الدواء واللقاحات بسهولة، ودعم عملية النهوض بالبحث والتطوير.. يوفِّر إجراء التجارب السريرية في أبوظبي الوصول إلى مجموعات متنوِّعة من المرضى قد لا تكون متاحة في مناطق أخرى، ويعدُّ هذا التنوُّع أمراً حاسماً في اختبار فاعلية الأدوية وسلامتها على مجموعات عرقية مختلفة، وعلى أشخاص يعانون حالات صحية مختلفة، ما يقدِّم نتائج أكثر دقة وعلاجات أفضل».

وأضافت: «كان تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي ناجحاً، ونسعى إلى تعزيزه وتوسيع نطاق التعاون، بهدف توفير الوصول إلى علاجات جديدة ومبتكَرة على الصعيدين المحلي والعالمي». وأثبتت حياة بايوتك نفسها شريكاً مميزاً للتجارب السريرية في الرعاية الصحية، بفضل الخبرة والالتزام المستمر بإجراء تلك التجارب منها ثماني تجارب سريرية مهمّة أجرتها في دولة الإمارات، وتعدُّ «فورهيومانتي» إحدى أكبر التجارب السريرية للقاحات المعطَّلة في العالم.. وتعمل حياة بايوتك على تطوير منتجات صيدلانية حيوية مبتكَرة تلبّي الاحتياجات الطبية وتُحسِّن العلاجات الحالية.