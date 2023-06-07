جامعة الشارقة تستعرض جهودها العلمية في مؤتمر بدبي

دبي (وام)

استعرضت جامعة الشارقة جهودها العلمية، خاصة الأبحاث الطبية الحيوية التطبيقية في مجالات عديدة، خلال مشاركتها في مؤتمر «فصل البلازما، العلاج الخلوي وأمراض التمثيل الغذائي»، الذي عقد في دبي، بمشاركة 30 متحدثاً من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وبحضور عدد من طلبة وأساتذة الجامعة، لمناقشة آخر المستجدات والابتكارات والممارسات في الاضطرابات الأيضية، بما في ذلك مرض السكري. وجاءت مشاركة الجامعة في المؤتمر في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة الشارقة وجامعة دريسدن بألمانيا وكجزء من التعاون الدولي بين الجامعات «Trans Campus» والمؤسس سابقاً بين جامعة دريسدن بألمانيا وكينجز كولدج بإنجلترا، وهي شراكة استراتيجية دولية فريدة من نوعها تتيح الفرصة للباحثين التعاون في مختلف المجالات العلمية، لتبادل الأفكار وتعزيز المعرفة المشتركة في البحث العلمي والتعليم

وقدم الدكتور ربيع حلواني، مدير معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية في جامعة الشارقة، نبذة تعريفية عن الجامعة والمعهد والمهام التي تقوم بها المجموعات البحثية والتي تركز على الأبحاث الطبية الحيوية التطبيقية في مجالات عديدة، منها السرطان والاضطرابات المناعية والوراثية والسكري واكتشاف الأدوية، مشيراً إلى أن المعهد يهدف إلى ترجمة نتائج الأنشطة البحثية إلى حلول مبتكرة تقدم رعاية صحية أفضل للمجتمع، إلى جانب ذلك، عرض الدكتور ربيع حلواني إحصائيات بعدد الأبحاث المنشورة والمواضيع البحثية التي يتم التركيز عليها بالشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية الوطنية المحلية والدولية.