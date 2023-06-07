الشيخة فاطمة: التعليم أولوية إماراتية

أبوظبي (وام)

تحت رعاية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، نظمت الأكاديمية أمس حفل تخريج للدفعة الـعشرين من طالبات الصف الثاني عشر وحفل تخريج للدفعة الثالثة من طلابها للعام الدراسي 2022 - 2023.

شهد حفل تخريج طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين الذي أقيم بمقر الأكاديمية في أبوظبي، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وخديم عبدالله الدرعي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة، وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمة ألقاها الخريج عبدالله أبوبكر عبدالقادر الهاشمي والخريجة فاطمة محمد عبيد بوعلي بالنيابة عن سموها، وجهتها للخريجين في حفلي تخرج الطلاب والطالبات: «يسعدني الاحتفال بتخريج طلبة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للالتحاق بمرحلة تعليمية هامة في حياتـهم الـمستقبلية».

ونوهت سموها إلى أن الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نـهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، قد تبنّت المبادرات التي تُـمَكّن المرأة والشباب في مُـختلف الـميادين وأتاحت الفرص لهم لتحمل الـمسؤولية والعمل من أجل بناء الوطن، كما دعمت دولة الإمارات التعليم وجعلته ضمن أولوياتـها لتلبية احتياجات الطلبة وطموحاتـهم ولسد احتياجات أسواق العمل الـمستقبليّة.

وباركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأولياء الأمور هذا النجاح، وقالت: «نحن نُفاخر بكم الأمم، وقد عقدنا الأمل عليكم في دعم مسيرة الوطن نحو الـمستقبل، فرؤية دولة الإمارات ستبقى خالدة ومشرقة بكفاحكم واجتهادكم». وهنأت سموها الخريجين وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز، سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لدعم تحقيق رؤية دولتنا السديدة، ويبارك جهود قيادتنا الرشيدة في كافة المجالات من أجل رفعة وطننا الغالي.

من جانبه، وجه نيل ماثيوس مدير أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين كلمة خلال الحفل، قال فيها: «إن السمات القيادية الحقيقية هي إلهام الآخرين وإحداث التأثير الإيجابي والقيادة بالقدوة، وتمكين الآخرين من الوصول إلى إمكانيّاتهم الكاملة»، وهنأ في كلمته الخريجين وأولياء أمورهم على النجاح والتخرج والإنجازات التي حققوها.

وألقى الخريجان عيسى عبدالله عيسى الزعابي وعبدالله عمر عبدالله الحمادي كلمة الخريجين، أكدا فيها الشعور بالامتنان والتقدير تجاه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فمن خلال قيادتهما وعزيمتهما الحكيمة قاما بترسيخ رؤية مستقبلية تحفّز الطلبة على مواصلة السعي وبذل المزيد من الجهد من أجل الوطن والاعتزاز به.

وقدّم الخريجان الشكر الجزيل وخالص الامتنان للكادر الإداري والتربوي في الأكاديمية، وكذلك لأولياء أمورهم على الدعم الذي تلقوه خلال مسيرتهم التعليمية. وقام مدير الأكاديمية نيل ماثيوس، في ختام الحفل، بتكريم الخريجين، حيث شملت قائمة المكرمين فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف وفئة خريجي دبلوم الثانوية. كما حصل الخريجون على شهادة المشاركة في التدريب العسكري لمادة المشاة التابعة لبرنامج التربية العسكرية المطبق في الأكاديمية بالتعاون مع قيادة الوحدات المساندة في وزارة الدفاع، وشهادة إنجاز برنامج التدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي المعتمدة من مدينة الشيخ خليفة الطبية وجمعية القلب الأميركية.

وتم التقاط الصورة الجماعية التذكارية للدفعة الثالثة من خريجي أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين.

الدفعة العشرون

نظمت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات حفل تخريج للدفعة العشرين من طالبات الصف الثاني عشر، وبحضور سمو الشيخة فاطمة بنت حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولات وأهالي الخريجات.

وألقت كارولين بيلي مديرة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات كلمة خلال الحفل قالت فيها: «إن شعار مدرستنا هو الاعتزاز بالماضي والإعداد للمستقبل، وخلال الوقت الذي قضيتنه معنا قمتن جميعاً بإظهار اعتزازكن بالماضي، فأنتن تقدرن حقاً هويتكن الوطنية وتتقنّ اللغة العربية، وتتمسكن بالقيم الإسلامية كما أنكن على أهبة الاستعداد للمستقبل سواء أصبحتن قائداتٍ في مجال الأعمال أو السياسة أو كنتن قائدات على مستوى الأسرة أو عضواتٍ فاعلات في مجتمع دولة الإمارات».

ووجهت التهنئة للخريجات وأولياء أمورهن على هذا الإنجاز والنجاح، وألقت الخريجتان شذا محمد مبارك المزروعي وشيخة خالد سعيد المنصوري كلمة الخريجات، أشادتا فيها بصاحب الرؤية ومؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- الذي مهد التزامه الراسخ بقيم الوحدة والتقدم والشمولية طريق النجاح، وخلفه بذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي يؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس للتقدم ولإطلاق إمكانات الشباب، حيث يواصل البناء على الأسس التي وضعها الوالد المؤسس.

كما عبرتا عن عميق الامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»- الرئيس الفخري لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة- التي تجسد روح التمكين والتفاني في دعم الفتيات في شتى الميادين للارتقاء بهن وبقدراتهن وتمكينهن من أجل مستقبل باهر.

وقامت كارولين بيلي مديرة الأكاديمية في ختام الحفل بتكريم الخريجات، حيث شملت قائمة المكرمات فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف، وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف، وفئة خريجات دبلوم الثانوية، كما حصلت الخريجات على شهادة إنجاز برنامج التدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي المعتمدة من مدينة الشيخ خليفة الطبية وجمعية القلب الأميركية.