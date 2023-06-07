الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

في إطار رئاستها لمجلس الأمن.. الإمارات تعقد جلسة لتعزيز التعاون الأممي - العربي

أبوالغيط وغوتيريش (من المصدر)
8 يونيو 2023 01:34

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية
"المركزي": الودائع شبه النقدية تتجاوز التريليون درهم في مارس

تعقد الإمارات العربية المتحدة، اليوم، جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، حيث أصبح المجلس خلال السنوات الماضية أكثر إدراكاً للدور المهم الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين، والذي تجسد في قراراته وبياناته الرئاسية. وأوضحت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في بيان، أن جلسة الإحاطة تأتي في إطار رئاسة الإمارات لمجلس الأمن طوال شهر يونيو الجاري.
وقالت في البيان: «يواصل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية العمل من أجل تحقيق هدفهما المشترك الداعي إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم»، مضيفة: «اعتمد المجلس، تحت رئاسة دولة الإمارات العام الماضي، بياناً رئاسياً، رحب فيه بالتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وأعرب عن عزمه النظر في الخطوات التي من شأنها تعزيز هذه الشراكة الحيوية». وذكرت أن هذه الجلسة تهدف للبناء على تلك الالتزامات من خلال استكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات المهمة للمنطقة وشعوبها، والتي تشمل تعزيز دور النساء والشباب، ومكافحة التطرف والإرهاب، وترسيخ ثقافة التسامح لتعزيز واستدامة السلام والاستقرار الإقليميين.
ويتحدث خلال الإحاطة، بحسب البيان، معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، والدكتورة أمنية العمراني، مبعوثة رئيس مؤتمر الأطراف (COP27) للشباب.

الإمارات
الأمم المتحدة
جامعة الدول العربية
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
أحمد أبوالغيط
أنطونيو غوتيريش
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
الرياضي
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©