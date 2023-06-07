في إطار رئاستها لمجلس الأمن.. الإمارات تعقد جلسة لتعزيز التعاون الأممي - العربي

نيويورك (الاتحاد)

تعقد الإمارات العربية المتحدة، اليوم، جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، حيث أصبح المجلس خلال السنوات الماضية أكثر إدراكاً للدور المهم الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين، والذي تجسد في قراراته وبياناته الرئاسية. وأوضحت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في بيان، أن جلسة الإحاطة تأتي في إطار رئاسة الإمارات لمجلس الأمن طوال شهر يونيو الجاري.

وقالت في البيان: «يواصل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية العمل من أجل تحقيق هدفهما المشترك الداعي إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم»، مضيفة: «اعتمد المجلس، تحت رئاسة دولة الإمارات العام الماضي، بياناً رئاسياً، رحب فيه بالتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وأعرب عن عزمه النظر في الخطوات التي من شأنها تعزيز هذه الشراكة الحيوية». وذكرت أن هذه الجلسة تهدف للبناء على تلك الالتزامات من خلال استكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات المهمة للمنطقة وشعوبها، والتي تشمل تعزيز دور النساء والشباب، ومكافحة التطرف والإرهاب، وترسيخ ثقافة التسامح لتعزيز واستدامة السلام والاستقرار الإقليميين.

ويتحدث خلال الإحاطة، بحسب البيان، معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، والدكتورة أمنية العمراني، مبعوثة رئيس مؤتمر الأطراف (COP27) للشباب.