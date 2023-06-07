محمد الشرقي: تطور علمي مشهود للمؤسسات الجامعية بالفجيرة

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قيمة التعليم الجامعي ومكانته في المجتمعات المتطورة التي تُقدّر العلم والمعرفة، ودور الجامعات في دعم منظومة العملية التعليمية ورفد سوق العمل بكوادر فاعلة تسهم في خدمة البشرية وإفادة حاضرها ومستقبلها.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل تخريج 225 طالبًا وطالبة «دفعة عام الاستدامة 2023» من جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة في مختلف التخصصات العلمية، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأشار سموّه، إلى التطور العلمي المشهود في المؤسسات الجامعية بإمارة الفجيرة، انطلاقًا من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في مواكبة متطلبات البرامج الأكاديمية ومُخرجاتها التي تعزز محاور التنمية الشاملة بالدولة، وترتقي بمستوى مؤسسات التعليم العالي وتضعها في مصافّ الجامعات العالمية. وسلّم سموّه الشهادات إلى الخريجين والخرّيجات في الحفل الذي أقيم على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي، مُهنّئًا إياهم وذويهم على تحقيقهم هذا الإنجاز العلمي المشرّف، منوّهًا إلى أهميّة استثمار معارفهم الشخصية والأكاديمية ومتابعة اكتسابها وتطويرها لخدمة الوطن وتحقيق أفضل مستويات التميز والريادة في المرحلة الوظيفية المقبلة.

من جانبه قال الدكتور علي أبوالنّور مدير جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة: «إنَّ الجامعة تعمل على تعزيز مشاركتها وحضورها في مبادرات البحث العلمي عالميًا، والحصول على الاعتماد الأكاديمي لعدد من التخصصات العلمية مثل الذكاء الاصطناعي تبعًا لاحتياجات السوق الوظيفي الحالي والمستقبلي، مؤكّدًا التزام الجامعة بمعايير التميز في مشاريع البحث والشراكات والخدمات التعليمية». وألقى الطالب عبدالله راشد اليماحي خريج كليّة الإنسانيات والعلوم، كلمة الخريجين نيابةً عن زملائه الطلبة. حضر الحفل عدد من المدراء والمسؤولين بالفجيرة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وزملاء الخريجين وذويهم.