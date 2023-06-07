بحضور محمد الشرقي.. تفاهم بين « الفجيرة للتنمية» و«الإمارات للمزادات»

الفجيرة (وام )

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والإمارات للمزادات. وقّع المذكرة المهندس خميس أحمد النون مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وعمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشّراكات المؤسسية ودورها الكبير في دعم أهداف المشاريع والمبادرات المجتمعية وتحقيق مُخرجات بنّاءة ومُستدامة للمستفيدين منها من أفراد المجتمع. وأشار سموه، إلى حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير مستوى المُبادرات المجتمعية والخدمات الحكومية في الإمارة وفق أعلى المقاييس وأكثرها فاعلية، إسهامًا في دعم رؤية الدولة في الاستمرار بتوفير مُرتكزات الحياة الكريمة للمواطنين. وتنصّ الاتفاقية على تقديم الدعم والمساهمة والتعاون بين أطراف المذكرة فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية وأساليب عملها وتقديمها إلى الجمهور. حضر التوقيع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.