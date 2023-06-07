السفارة السويدية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

أبوظبي (وام)

أقامت ليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى دولة الإمارات مساء أمس الأول، حفل استقبال، وذلك بمناسبة «يوم السويد الوطني».

حضر الحفل، عائشة سويدان السويدي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية السويدية.

وأشادت السفيرة في كلمة ألقتها بهذه المناسبة بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط البلدين في المستويات كافة، مؤكدة في هذه المناسبة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً وتنامياً مستمراً في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.