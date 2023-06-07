تفاهم بين «سوربون أبوظبي» و«إنسياد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة السوربون أبوظبي مذكرة تفاهم مع «إنسياد»، الرائدة عالمياً في إدارة الأعمال، لإدخال تقنية الواقع الافتراضي في التعليم والمساهمة في تطوير مهارات الطلبة.

يهدف هذا التعاون إلى تحسين أساليب التعليم وإثراء تجربة تعلم الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي، فضلاً عن الإسهام من أجل النهوض بالتعليم، حيث يعمل استخدام أحدث التقنيات باستخدام الواقع الافتراضي كأداة قوية للتعلم، ويساعد الطلاب على تكوين روابط أقوى بين الموضوعات والبيئة المحيطة بها. علاوة على ذلك، فإن استخدام الواقع الافتراضي في العملية التعليمية يمنح الطلبة تجارب واسعة للتفاعل مع المواد والدروس ويعزز احتفاظهم بالمعلومات. وتسعى الجامعة من خلال دمج هذه التكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس لتقديم طرق تدريس أكثر تأثيراً وإشراكاً للطلبة.

هذه الشراكة بين جامعة السوربون أبوظبي وإنسياد لا تتماشى فقط مع رؤية أبوظبي في أن تصبح مركزاً تعليمياً عالمياً، ولكنها تدعم أيضاً المواهب الإماراتية، وتساهم في مبادرات المنطقة للتنويع الاقتصادي. وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر «إنسياد في أبوظبي»، بحضور كل من الدكتورة لورانس رينو، نائبة المدير للشؤون الأكاديمية لجامعة السوربون أبوظبي (نيابة عن البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي)، والبروفيسور بيتر زيمسكي، عميد الابتكار لدى «إنسياد».