الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم بين «سوربون أبوظبي» و«إنسياد»

لورانس رينو وبيتر زيمسكي خلال التوقيع (من المصدر)
8 يونيو 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«إنسياد» تستضيف أول اجتماع لمجتمع «تقنيات الواقع الممتد»
«الصقر» في السوربون أبوظبي

 وقعت جامعة السوربون أبوظبي مذكرة تفاهم مع «إنسياد»، الرائدة عالمياً في إدارة الأعمال، لإدخال تقنية الواقع الافتراضي في التعليم والمساهمة في تطوير مهارات الطلبة.
يهدف هذا التعاون إلى تحسين أساليب التعليم وإثراء تجربة تعلم الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي، فضلاً عن الإسهام من أجل النهوض بالتعليم، حيث يعمل استخدام أحدث التقنيات باستخدام الواقع الافتراضي كأداة قوية للتعلم، ويساعد الطلاب على تكوين روابط أقوى بين الموضوعات والبيئة المحيطة بها. علاوة على ذلك، فإن استخدام الواقع الافتراضي في العملية التعليمية يمنح الطلبة تجارب واسعة للتفاعل مع المواد والدروس ويعزز احتفاظهم بالمعلومات. وتسعى الجامعة من خلال دمج هذه التكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس لتقديم طرق تدريس أكثر تأثيراً وإشراكاً للطلبة.
هذه الشراكة بين جامعة السوربون أبوظبي وإنسياد لا تتماشى فقط مع رؤية أبوظبي في أن تصبح مركزاً تعليمياً عالمياً، ولكنها تدعم أيضاً المواهب الإماراتية، وتساهم في مبادرات المنطقة للتنويع الاقتصادي. وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر «إنسياد في أبوظبي»، بحضور كل من الدكتورة لورانس رينو، نائبة المدير للشؤون الأكاديمية لجامعة السوربون أبوظبي (نيابة عن البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي)، والبروفيسور بيتر زيمسكي، عميد الابتكار لدى «إنسياد».

جامعة السوربون أبوظبي
إنسياد
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
الرياضي
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©