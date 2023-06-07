اختتام منافسات مسابقة راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

دبي (وام)

اختتمت أمس منافسات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السادسة عشرة 1444هـ/2023، التي شارك فيها أكثر من 700 متسابق، من فئات البراعم والفتيان والشباب وأئمة المساجد والأذان، وبمتابعة وحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة، وأولياء أمور المتسابقين، وعدد من الضيوف وجمهور الحضور المتابعين للمسابقة القرآنية.

وعبر المتسابقون عن سعادتهم بالمشاركة في المسابقة التي تحفزهم على حفظ كتاب الله وتجويده وأدائه بأجمل الأصوات وتشجعهم للمشاركة في المسابقات الدولية. وتقدم المستشار بوملحة بشكره وتقديره للدعم الكبير واللامحدود والرعاية الكريمة والاهتمام الذي تحظى به هذه المسابقة المباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مشيراً إلى أن أسماء الفائزين في المسابقة ستعلن في حفل ختام المسابقة.

وقال فضيلة الشيخ أسامة هاشم الصافي، رئيس لجنة تحكيم المسابقة: «نتابع مسابقات الجائزة منذ انطلاقها، وتطور أنشطتها وفعالياتها وفروعها، والتطور الكبير الذي واكب توجيهات المستشار إبراهيم محمد بو ملحة، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، والاستفادة الكبيرة بحسن تنظيمها وتحكيمها وحجم المشاركة فيها، وبفضل هذا النجاح شاركنا في تمثيل الدولة في مسابقات دولية خارجية».

ومن المقرر إقامة حفل ختام المسابقة في مقر الجائزة في 14 يونيو الجاري.