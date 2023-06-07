طيب كمالي رئيساً لمجلس أمناء «أبوظبي للإدارة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله محمد المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن كلية أبوظبي للإدارة تُعد إحدى مؤسسات غرفة أبوظبي الرائدة والتي تأسست في عام 2011، وتعتبر واحدة من أفضل الصروح التعليمية المتميزة القائمة على التعليم والمعرفة، والتي تركز على دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال الاقتصاد والتنمية، حيث تخدم تطوير وتنمية رأس المال البشري في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بشكل عام، من خلال إعداد جيل مؤهل من رواد الأعمال، متمكن من جميع أدواته طبقاً لأفضل المعايير العالمية.

وأشار المزروعي إلى أن تولي الدكتور طيب كمالي رئاسة مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة، يُعد خطوة تعزز رؤية وأهداف الكلية الساعية إلى أن تصبح مركزاً رائداً في ريادة الأعمال والإدارة والابتكار والاستدامة في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة: «تحرص كلية أبوظبي للإدارة على توفير برامج مبتكرة ومتقدمة، تهدف إلى إعداد جيل واعد من القادة ورواد الأعمال المستقبليين، للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواكبة ركب التطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات. وذلك في إطار سعينا المتواصل لترسيخ مكانة الكلية كمركز متميز لريادة الأعمال والقيادة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وجهة مثالية للأعمال وأحدث الابتكارات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم الجهود الوطنية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

وأشار كمالي إلى أن كلية أبوظبي للإدارة قامت بتوسيع المجالات الخاصة ببرنامج ماجستير العلوم في تحليل الأعمال، لتشمل مجالات إدارة الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة، وذلك في خطوة تؤكد التزام الكلية بدمج الابتكار والتقنيات الرقمية، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في سوق العمل، كما صممت البرامج للتركيز على إدارة الذكاء الاصطناعي، وتمكين الطلبة من التعرف على تقنياته المختلفة، للارتقاء بإمكاناتهم في قياس أداء ونجاح المؤسسات، كما يركز البرنامج على البيانات الضخمة وكيفية إدارتها، بهدف تعزيز مهارة وكفاءة المهنيين بمجال تحليل البيانات لتمكينهم من إيجاد الحلول المبتكرة بهدف التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية للمؤسسات. وتوفر الكلية أربعة برامج لدرجة الماجستير، وتشمل: ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي، وماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال، إلى جانب ماجستير العلوم في تحليل الأعمال.