مبادرة لزيادة الرقعة الخضراء في جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

دشّن معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، مشروع مبادرة زيادة الرقعة الخضراء ضمن الحرم الجامعي لجامعة الإمارات، وقام المشاركون بزراعة 200 من أشجار السمر والغاف والطلح، تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة وضمن أجندة الجامعة في عام الاستدامة ودعماً للجهود الوطنية ما قبل كوب 28 وقدمت مجموعة من الطالبات المشاركات عرضاً عن أهمية المبادرة، ودورها في زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن المبادرة تستهدف نشر الوعي وتعزيز الممارسات التي ترسّخ مفاهيم الاستدامة وتدعم بناء حرم جامعي مُستدام.