طلبة الثانوية يطالبون بتأخير الاختبارات الورقية وإطالة مدتها

دينا جوني (دبي)

أدى أمس طلبة «الثاني عشر» في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة على مستوى الدولة امتحان مادة الفيزياء في اليوم الأول من امتحان نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2022-2023.

وبدأت الامتحانات لطلبة المسار العام والمتقدّم والنخبة والتطبيقي في الساعة الثانية عشر ظهراً لغاية الساعة الواحدة للاختبار الورقي، ومن ثم الامتحان الإلكتروني الذي امتد لمدة ساعة ونصف لغاية الثانية والنصف ظهراً.

وأجمع الطلبة هزاع الكعبي، وأحمد بطي، وحمدان المر، وعمر عيسى على صعوبة الاختبار الورقي، مقارنة بالإلكتروني على الرغم من أن الأول اقتصر على ستة أسئلة مقابل 16 سؤالاً للإلكتروني. وأفادوا أن الإجابة كتابياً على الأسئلة تستهلك وقتاً طويلاً، الأمر الذي حال دون تمكّنهم من الانتهاء من الورقة الامتحانية. واقترح الطلبة على الإدارة المدرسية أن يتم استبدال توقيت الامتحان الإلكتروني بالورقي، أي أن يؤدي الطلبة في الفترة الأولى الامتحان الإلكتروني الذي اعتبروه أكثر سهولة، ومن ثم الامتحان الورقي بعد أن يكونوا قد استعدوا ودخلوا في أجواء الاختبار للتمكّن من كتابة الإجابات التحليلية تفصيلياً وعلى مراحل وفقاً لما هو مطلوب. كما اقترح الطلبة تقليص وقت الامتحان الإلكتروني إلى ساعة واحدة، وإضافة النصف ساعة المتبقية إلى الاختبار الورقي لكي يتمكنوا من الإجابة على جميع الأسئلة.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت عن تطبيقها نموذج للاختبارات الورقية والإلكترونية متعدد الخيارات خلال الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المسارات كافة، وذلك لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والعلوم؛ بهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز مهارات الطلبة الإبداعية والأكاديمية.

وبيّنت المؤسسة أن النموذج المعتمد سيساهم في تطوير مهارات الطلبة في مجالات عدة كالتحليل العلمي والتفكير النقدي والإبداعي، ودعم الطلبة ومنحهم فرص إضافية لتحسين درجاتهم في الاختبار، من خلال تحليل الإجابات التي سيقوم بها الطالب وعدم اقتصار منح الدرجة على الإجابة النهائية فقط، إلى جانب المساهمة في قياس مهارات الطلبة، وتوفير بيانات دقيقة عن مستوياتهم، بالإضافة إلى إطلاق قدرات الطلبة في اللغات من خلال التعبير الكتابي.

ويؤدي طلبة «الثاني عشر» اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقياً وإلكترونياً على فترتين. ويستكمل الطلبة يوم الجمعة في التاسع من يونيو امتحان العلوم الصحية، ومادة الرياضيات يوم الاثنين في الثاني عشر من يونيو، ويوم الثلاثاء اللغة العربية في الثالث عشر من يونيو. أما الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، فسيؤديها الطلبة في الرابع عشر والخامس عشر من يونيو، وأخيراً مادة الكيمياء أو الأحياء في السادس عشر من يونيو، وكانت «تعليم» قد خصصت الفترة الواقعة بين 22 و26 مايو لتسليم المشاريع النهائية لمواد المجموعة «ب». ويُستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «أ» النظرية، في وقت تخضع مواد المجموعة «ب» العملية لتقييمات مركزية موحّدة، ويظهر تقييمها بالحروف وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع.

ولا يخضع طلبة الصفين الأول والثاني لاختبارات مركزية، ويتم تقييمهم من قبل المعلم. فيما يخضع الصفين الثالث الرابع، لامتحانات ختامية في الفصول الدراسية الثلاثة، وفق أوزان 30% للفصل الأول، و35% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث.

التعويضية

سيتم الإعلان عن نتائج نهاية العام بدءاً من 22 يونيو ولغاية 26 يونيو وفقاً للحلقات الدراسية. وستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 و23 يونيو للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول. وسيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو، فيما حددت الفترة من 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة، والإعلان عن نتائج نهاية العام الدراسي في 13 و14 يوليو، وهو اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022 - 2023.