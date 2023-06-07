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«أبوظبي للطفولة المبكرة» تبحث التعاون مع الأردن

خلال اللقاء بين عزمي محافظة والوفد الأردني المرافق وسناء سهيل ومسؤولي «الهيئة» (من المصدر)
8 يونيو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفداً أردنياً رفيع المستوى برئاسة معالي الدكتور عزمي محافظة، وزير التعليم العالي الأردني، ضمن جولة دراسية في الدولة تجريها مؤسسة برنارد فان لير، لبحث فرص التعاون بين الجانبين في مجالات تنمية الطفولة المبكرة.
وكان في استقبال الوفد سناء محمد سهيل مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في «الهيئة»، ورحبت بمعالي الوزير والوفد المرافق، وأكدت أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم أجندة تنمية الطفولة المبكرة في المنطقة والعالم، وناقشت مجالات التعاون المستقبلي المتبادل بين الجانبين لتعزيز مسيرة تنمية الطفولة المبكرة في البلدين الشقيقين، من خلال تبادل الخبرات حول أبرز التحديات التي تواجه تنمية الطفولة المبكرة، ووضع الحلول الناجعة لمواجهتها.
وتضمنت فرص التعاون التي بحثها الجانبان، نشر المعرفة من خلال منصات التعليم التنفيذي وتبادل المعرفة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وتوفير دراسات الحالة بفضل العلاقات التي تجمع مؤسسة برنارد فان لير بجامعة هارفارد وجامعة برينستون ومؤسسة راند وكلية لندن للاقتصاد، إلى جانب مشاركة الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة التابع للمجلس الوطني لشؤون الأسرة والتعاون في تطبيق نظام إدارة معلومات حماية الطفل التابع لمنظمة اليونيسف، والتعاون في تنفيذ مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، فضلاً عن اختبار الخدمات المبتكرة للشركات المندرجة ضمن برنامج «أنجال ز».
كما تعرف الوفد خلال الزيارة على الهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ودورها في الإشراف على قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، وآلياتها المتبعة في التعاون مع الشركاء التنسيق معهم، واطلع الوفد كذلك على السياسات المنظمة لقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وأبرز القرارات الاستراتيجية والوطنية التي أدت إلى إنشاء «الهيئة»، وعوامل النجاح والفرص المتاحة لتعزيز تنمية هذا القطاع المهم.
تحديات
اطلع الوفد على أبرز التحديات التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة بشكل عام وأفضل الممارسات المتبعة لمواجهتها، وآليات صنع القرار المرتبطة بالأولويات الوطنية والرؤى التي تم وضعها للقطاعات ذات الصلة بتنمية الطفولة المبكرة، مثل دور الحضانة وخدمات وبرامج الوالدية، وخدمات الحضانة ورياض الأطفال، والخدمات الثقافية والترفيهية، وغيرها من البرامج والخدمات المهمة.

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
عزمي محافظة
الطفولة المبكرة
الأردن
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