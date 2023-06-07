«الشراكة الدولية» تقدم خيارات دفع مرنة للرسوم الدراسية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مدارس الشراكة الدولية» عقد شراكة جديدة مع شركة «بوست باي» «Postpay» لدعم الآباء وأولياء الأمور في دفع الرسوم الدراسية. وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين المرونة وإدارة الميزانية، وخلق قيمة حقيقية للآباء في «مدارس الشراكة الدولية» من خلال توفير خيار لدفع الرسوم الدراسية يتسم بالأمان وسهولة الاستخدام والمرونة في الدفع على أقساط من دون فوائد.

تُعد «بوست باي» مزوداً لخدمة التكنولوجيا المالية «اشتر الآن وادفع لاحقاً» التي تجعل المدفوعات أمراً سهلاً من دون متاعب ومن دون فوائد، حيث توفر خيار دفع آمناً عبر «الإنترنت» لمستخدميها، وبموجب الشراكة مع «مدارس الشراكة الدولية»، ستدفع «بوست باي» إجمالي مبلغ الفاتورة للمدرسة، وستقوم العائلات بسداد المبلغ إلى «بوست باي» على أقساط ميسرة من دون فوائد.

وقال بهارات مانسخاني، الرئيس التنفيذي لـ«مدارس الشراكة الدولية» في الشرق الأوسط وأوروبا: «انطلاقاً من دورنا واستجابتنا كمزود للتعليم، يأتي تعاوننا مع (بوست باي) متماشياً مع هدفنا المتمثل في دعم الآباء الذين يختارون مدارسنا لتزويد أطفالهم بتعليم عالي الجودة، ويمكن الآن للآباء عبر مجتمع (مدارس الشراكة الدولية) في دولة الإمارات، الاستفادة من خطط سداد مرنة ومريحة تناسب ميزانياتهم، مما يمكنهم من دفع الرسوم الدراسية على أقساط».

من جانبه، قال طارق الشيخ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بوست باي»:

«يسهم تعاون (بوست باي) مع (مدارس الشراكة الدولية) في تحقيق قيمة هائلة للآباء من خلال تمكينهم من دفع الرسوم الدراسية لاحقاً بمرونة».