الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:36 والجزر الأول عند الساعة 10:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.

وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:15 والمد الثاني عند الساعة 00:33 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزرالثاني عند الساعة 07:16.