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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
7 يونيو 2023 23:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:36 والجزر الأول عند الساعة 10:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.

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وفي بحر عمان  الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:15 والمد الثاني عند الساعة 00:33 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزرالثاني عند الساعة 07:16.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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