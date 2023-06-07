71 % نسبة إرجاع المفقودات في «أجرة أبوظبي» خلال 3 أشهر

هالة الخياط (أبوظبي)

تجاوزت نسبة إرجاع المفقودات خلال الربع الأول من العام الجاري 71% من إجمالي البلاغات المقيدة في النظام، حيث تم تسجيل ما يقارب 5600 بلاغ في النظام الإلكتروني لإدارة المعثورات والمفقودات.

ووفر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، خاصية الإبلاغ عن المفقودات في مركبات الأجرة، عبر تطبيق أجرة أبوظبي أو بالاتصال على الرقم 600535353.

ودعا المركز مستخدمي سيارات الأجرة إلى التأكد قبل مغادرة المركبة من أخذ المتعلقات الشخصية كافة، وفي حال نسيان أي منها يدعو المركز إلى الإبلاغ عن المفقودات عبر أجرة أبوظبي بأربع خطوات، تتمثل في الضغط على خانة الدعم، ومن ثم اختيار خانة المفقودات والمعثورات والضغط على إشارة «+»، ثم تعبئة البيانات المطلوبة والتي توضح الغرض المفقود وموقع الانطلاق، وموقع الوصول وإضافة المعلومات الخاصة بالمركبة من رقمها، ورقم تصريح السائق، وتحميل المرفقات المطلوبة.

وساهم تطبيق «أجرة أبوظبي» في زيادة الحجوزات عبر الأجهزة الذكية، نظراً لما يوفره من خصائص مميزة تُمكِّن الجمهور من تتبع حركة مركبة الأجرة ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها. كما يوفر التطبيق خاصية الدفع الإلكتروني بجميع مركبات الأجرة في الإمارة. ووفقاً للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مركز النقل المتكامل، فإن عدد عمليات الدفع الإلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة بلغ العام الماضي 5.81 مليون عملية، بقيمة إجمالية 160 مليون درهم بزيادة 157% عن عام 2021.

وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة العام الماضي 76 مليون راكب بزيادة قدرها 19% عن العام السابق، وذلك من خلال 42 مليون رحلة.