الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

71 % نسبة إرجاع المفقودات في «أجرة أبوظبي» خلال 3 أشهر

71 % نسبة إرجاع المفقودات في «أجرة أبوظبي» خلال 3 أشهر
8 يونيو 2023 01:25

هالة الخياط (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
مناقشات حول مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات

 تجاوزت نسبة إرجاع المفقودات خلال الربع الأول من العام الجاري 71% من إجمالي البلاغات المقيدة في النظام، حيث تم تسجيل ما يقارب 5600 بلاغ في النظام الإلكتروني لإدارة المعثورات والمفقودات. 
ووفر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، خاصية الإبلاغ عن المفقودات في مركبات الأجرة، عبر تطبيق أجرة أبوظبي أو بالاتصال على الرقم 600535353. 
ودعا المركز مستخدمي سيارات الأجرة إلى التأكد قبل مغادرة المركبة من أخذ المتعلقات الشخصية كافة، وفي حال نسيان أي منها يدعو المركز إلى الإبلاغ عن المفقودات عبر أجرة أبوظبي بأربع خطوات، تتمثل في الضغط على خانة الدعم، ومن ثم اختيار خانة المفقودات والمعثورات والضغط على إشارة «+»، ثم تعبئة البيانات المطلوبة والتي توضح الغرض المفقود وموقع الانطلاق، وموقع الوصول وإضافة المعلومات الخاصة بالمركبة من رقمها، ورقم تصريح السائق، وتحميل المرفقات المطلوبة. 
وساهم تطبيق «أجرة أبوظبي» في زيادة الحجوزات عبر الأجهزة الذكية، نظراً لما يوفره من خصائص مميزة تُمكِّن الجمهور من تتبع حركة مركبة الأجرة ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها. كما يوفر التطبيق خاصية الدفع الإلكتروني بجميع مركبات الأجرة في الإمارة. ووفقاً للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مركز النقل المتكامل، فإن عدد عمليات الدفع الإلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة بلغ العام الماضي 5.81 مليون عملية، بقيمة إجمالية 160 مليون درهم بزيادة 157% عن عام 2021.
وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة العام الماضي 76 مليون راكب بزيادة قدرها 19% عن العام السابق، وذلك من خلال 42 مليون رحلة.

 

مركز النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
مركبات الأجرة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
الرياضي
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
اليوم 12:15
برشلونة يغازل ميسي بعد رحيله إلى إنتر ميامي
الرياضي
برشلونة يغازل ميسي بعد رحيله إلى إنتر ميامي
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©