دبي تستضيف القمة العالمية للمواصلات العامة

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، فوز دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، باستضافة القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026، وذلك خلال أعمال القمة التي عقدت في مدينة برشلونة الإسبانية، لتكون هذه الاستضافة الثانية لمدينة دبي، حيث سبق أن نظمت الدورة التاسعة والخمسين للمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في عام 2011.

وتعد القمة العالمية للمواصلات العامة، أهم حدث عالمي في مجال المواصلات، إذ يجمع أكثر من 1900 عضو من 100 دولة، ويحضره رؤساء الهيئات والمشرعون والمطورون والمشغلون والمصنعون في قطاع المواصلات تحت سقف واحد لمناقشة الحلول المستقبلية لوسائل المواصلات العامة، ويستقطب أكثر من 15 ألف زائر.

ووقع معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد المزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، مذكرة استضافة دبي للقمة، في جناح هيئة الطرق والمواصلات، في معرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة والاتحاد.

وأهدى معالي مطر الطاير، فوز دبي باستضافة القمة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مشيراً إلى أن فوز دبي باستضافة هذا الحدث العالمي، يأتي تماشياً مع أجندتها الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم .

شراكة استراتيجية

أعرب معالي مطر الطاير عن تقديره لرئاسة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، على اختيارهم دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي، وقال: نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، التي بدأت مع تأسيس هيئة الطرق والمواصلات عام 2005، وتوُّجت باستضافة دبي عام 2011، مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي عقد آنذاك لأول مره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزّزت هذه الشراكة، بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز، وتنظيم أربع دورات من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستعقد الدورة الخامسة عام 2024.

من جانبه، قال محمد المزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة: «عندما تستضيف دبي القمة العالمية لاتحاد المواصلات العامة في 2026، سيكون قد مرّ 15 عاماً على استضافة دبي لهذا الحدث العالمي في 2011، أظهرت خلالها دبي تقدماً كبيراً في مجال التنقل الحضري، ومنذ ذلك الحين، تطورت وسائل المواصلات العامة، بمعدل استثنائي بفضل التركيز والالتزام القوي من هيئة الطرق والمواصلات».

وأضاف: «مع التغييرات التي طرأت على استراتيجيتنا للأحداث العالمية، ستصبح دبي أول مدينة خارج أوروبا تستضيف القمة السنوية الجديدة للاتحاد العالمي المواصلات العامة، ونتطلع لرؤية خيارات التنقل الحضري الرائعة التي سيشاهدها الحضور عند وصولهم لمدينة دبي».