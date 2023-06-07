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234 مطباً لتهدئة السرعات على طرق العين

234 مطباً لتهدئة السرعات على طرق العين
8 يونيو 2023 01:25

العين (وام)

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 واصلت بلدية مدينة العين، إنشاء مهدئات سرعة المركبات في الأحياء السكنية وشبكة الطرق الداخلية، وذلك في إطار حرصها على إنجاز بنية تحتية آمنة وطرق بمواصفات عالمية وفق أفضل معايير السلامة المرورية، وبهدف تحسين مستوى السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق والسكان.
وقالت المهندسة خديجة الحساني رئيسة قسم خدمات المرور بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، إن بلدية العين نفذت خلال عام 2022 الماضي 234 مطباً لتهدئة السرعات، وفق أفضل المعايير المدروسة والمتوازنة لخفض سرعة المركبات على الطرق الداخلية بشكل عام مع مراعاة عدم التسبب بالإزعاج لقائدي المركبات على الطرق.
وأضافت أن بعض مهدئات السرعة تتضمن تنفيذ مطبات مرتفعة وبعرض مناسب لتسهيل عبور المشاة والدراجات الهوائية، وذلك في المناطق التي تتركز بها حركة المشاة ومسارات الدراجات الهوائية كمناطق المدارس، والمساجد، والمراكز التجارية، وغيرها.
وأسهمت مهدئات السرعة ضمن الإجراءات الهندسية المتكاملة لتعزيز السلامة المرورية التي تنفذها بلدية العين، في تخفيض عدد الحوادث المرورية في الطرق الداخلية بنسبة 25%، حيث بلغ عدد الحوادث في عام 2022 قرابة 92 حادثاً، مقارنة بعدد الحوادث لعام 2019 التي وصلت إلى 122 حادثاً.

بلدية العين
العين
السلامة المرورية
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