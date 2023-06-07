«السلامة الغذائية»: تعزيز الرقابة لسلامة المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الدور الرقابي الذي تنهض به هو أحد أهم آليات تحقيق السلامة الغذائية، في إمارة أبوظبي. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف يوم السابع من يونيو من كل عام.وأشارت إلى أن إجمالي الزيارات التفتيشية للمنشآت الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، العاملة في إمارة أبوظبي، بلغ نحو 33.643 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، منها 20.001 زيارة تفتيشية على المنشآت العاملة في أبوظبي، و9378 زيارة في العين، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت العاملة في منطقة الظفرة نحو 4269 زيارة. ويتم تنظيم الزيارات التفتيشية بشكل روتيني لرصد الممارسات الخاطئة في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة أو زيارات متابعة للتحقق من التزام المنشأة بتصويب الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى زيارات أخرى تختص بمتابعة أمر إداري أو زيارات لمتابعة قرار بالإغلاق الإداري، وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة المنشآت الملتزمة بجميع اشتراطات السلامة الغذائية نحو 46% من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها، في حين تم توجيه إنذار بسبب بعض البنود البسيطة لنحو 10987 منشأة بنسبة 33% وتحرير مخالفات لعدد 703 منشآت غذائية، بنسبة تصل إلى 2% من إجمالي الزيارات التفتيشية التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفيما يتعلق بشحنات الغذاء التي تم الكشف عليها خلال ذات الفترة من العام الجاري، فقد إجمالي حجم الأغذية التي خضعت للفحص في منافذ إمارة أبوظبي حوالي 23.866 ألف شحنة غذائية، وفيما تم الإفراج عن (23.860) شحنة غذائية، بلغ عدد الشحنات المرفوضة (6) شحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحرصاً على إشراك كافة فئات المجتمع في تعزيز منظومة السلامة الغذائية، تدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جمهور المستهلكين للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حيث يقوم فريق إسعاد المتعاملين في الهيئة بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

أفضل الممارسات

أوضحت الهيئة أن سلامة الغذاء هي أولوية استراتيجية لخدمة وإسعاد المجتمع، من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات في كافة مراحل السلسلة الغذائية، وتبني أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية ومبادئ تحليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع من خلال حصوله على غذاء آمن، وتعمل الهيئة على إشراك كافة الأطراف في تحمل هذه المسؤولية عن سلامة الأغذية وضمان الحد من مخاطر الأمراض المنقولة عبر الغذاء، إلى جانب دورها الحيوي في التحقق من سلامة إرساليات الغذاء ومدخلات الإنتاج الغذائي والمدخلات الزراعية الواردة عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الغذائية، كما تعمل الهيئة على تعزيز التعاون مع السلطات المعنية بسلامة الغذاء على مستوى العالم، وبالأخص منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أفضل المعايير الدولية للسلامة الغذائية وصحة الإنسان والحيوان والنبات، وتبني المعايير التي تطبيقها هذه المؤسسات للحفاظ على سلامة الغذاء، ومنع انتشار الأمراض المرتبطة بالأغذية، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.