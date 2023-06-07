شرطة أبوظبي تُطلع نظيرتها في الفجيرة على الدوريات الخاصة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، برئاسة العميد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي رئيس مركز التدريب، للاطلاع على الجهود التطويرية وأفضل الممارسات في إدارة الدوريات الخاصة.

جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، واستمع الوفد إلى شرح حول آلية العمل في تسيير الدوريات في المناطق السكنية ودورها الوقائي وتدريباتها وتأمينها للمهام والمناسبات الرسمية والمهمة ومشاركاتها في المناسبات المجتمعية، كما اطلع الوفد على تجهيزات إسطبلات الفرسان والعيادة البيطرية وميادين التدريب.

وأشاد الوفد بالتطورات الكبيرة التي شهدتها شرطة أبوظبي في مواكبة أحدث التطورات والمستجدات الأمنية، وتم في نهاية الزيارة تبادل الدروع التذكارية بين الجهتين.