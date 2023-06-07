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شرطة أبوظبي تحتفل «بيوم البيئة العالمي»

جانب من فعاليات الاحتفال (من المصدر)
8 يونيو 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الجودة والتميز بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وبالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، احتفالية بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو سنوياً في نادي ضباط الشرطة بالعين، تحت شعار «دحر التلوث البلاستيكي» وبمشاركة أعضاء «كلنا شرطة».
وألقى الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة كلمة أشار فيها إلى الجهود المبذولة في حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية المستقبلية، كما تم عرض أفلام وثائقية تناولت خلالها البرنامج البيئي التطوعي المدرسي.
وقدمت المهندسة عذيبه القايدي من وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً تقديماً بعنوان (دحر التلوث البلاستيكي)، مؤكدة أهمية الحفاظ على البيئة وقضاياها وحث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها. وقدم طلبة مدرسة «الساد» الهندية استعراضاً حول أهمية الحفاظ على البيئة وتم تكريم الشركاء الاستراتيجين والجهات الداعمة تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفعّالة في المحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام.

شرطة أبوظبي
يوم البيئة العالمي
كلنا شرطة
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