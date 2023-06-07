تعاون بين «تريندز» و«شرطة دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، آفاق التعاون المشترك وسبل مد الجسور العلمية والمعرفية بين الجانبين، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في استطلاعات الرأي المتخصصة، والبرامج التدريبية والتطويرية المكثفة التي تنمي مهارات وقدرات المنتسبين لدى الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال العميد/خبير، أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ترأسه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، وحضر اللقاء عددٌ من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات ومسؤولون من الطرفين.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن التعاون بين المؤسسات البحثية ومراكز الفكر والهيئات والجهات الحكومية والخاصة له دور كبير وفعال في تعزيز كفاءة منظومة المرونة والحد من المخاطر، كما يدعم الاستراتيجيات الحالية والمستقبلية برؤى علمية متكاملة، ويحفز على التخطيط المسبق للمشاريع والبرامج التدريبية، ما يرفع من جودتها ويحقق مستهدفاتها بدقة.