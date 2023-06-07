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ضاحي خلفان يستقبل نائب رئيس أول «دناتا» للسفريات

ضاحي خلفان يستقبل نائب رئيس أول «دناتا» للسفريات
8 يونيو 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه سعادة راشد العوضي، نائب رئيس أول «دناتا» للسفريات، يرافقه محمد إبراهيم زينل، مدير إدارة الشؤون الحكومية والعالمية، وأحمد راشد أميري، مدير الشؤون الحكومية، وأحمد عزوز، مدير الحسابات الحكومية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وشرطة دبي، من جهة، ودناتا للسفريات من جهة أخرى، حيث تمتد هذه الشراكة إلى أكثر من 20 عاماً.
وفي نهاية الزيارة، تم تبادل الطرفان الدروع التذكارية بين الجانبين، فيما وجه السيد راشد العوضي، الشكر والتقدير إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على دعمه اللامحدود للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مما يعطي الدافع للعمل على تطوير الخدمات المقدمة من «دناتا» للسفريات بشكل متواصل. حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ضاحي خلفان
دبي
دناتا
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