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الإمارات

«مرشدات الإمارات» تؤكد إعداد قائدات وفتيات المستقبل

مريم الرميثي
8 يونيو 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت جمعية مرشدات الإمارات حزمة من المناهج التربوية الإرشادية المتطورة والتي تحاكي العصر، وتركز على استشراف المستقبل، وإعداد قائدات وفتيات المستقبل من خلال مبادئ وقيم المرشدات، وتعزيز المهارات الحياتية المستقبلية، كالقيادة والابتكار والإبداع والتنمية الذاتية والمرونة المعرفية، مع الأخذ بمهارات الحياة المستقبلية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، والأخذ بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم إغفال ريادة الأعمال وأهميتها، وذلك ترجمة لاستراتيجية الجمعية التي تضع ضمن أولوياتها تطوير الحركة الإرشادية لتواكب مستجدات العصر، واستراتيجية الجمعية العالمية للمرشدات.
ويأتي إعداد المناهج الجديدة للجمعية، كما أوضحت مريم محمد الرميثي، نائبة رئيسة جمعية مرشدات الإمارات، في إطار سعي الدولة وجهود القيادة الرشيدة، حفظها الله، نحو التطوير المستمر في المجالات كافة، وانطلاقاً كذلك من رؤية مئوية الإمارات 2071 في الاستعداد للمستقبل لتقديم نماذج متقدمة ومتطورة في مختلف مجالات الحياة، خاصة التربوية منها، ومن هذا المنطلق كما أشارت الرميثي وضعت الجمعية هذه المساعي والتوجيهات والجهود نُصب عينيها، حيث يأتي على رأس أولوياتها؛ رفد ميدان المرشدات بالأدلة والمناهج والكتب التي تلبي متطلبات هذه المرحلة، وما تنشده من تطور في هذا المجال، وتأكيد أصالة الحركة الإرشادية، وتلمّس مختلف الاحتياجات المعرفية والعملية التي تعين القائدة والمنتميات للحركة من براعم وزهرات وشابات وقائدات في تحقيق أهداف الجمعية التربوية لتعزيز دور فتاة الإمارات لمواجهة سرعة التغير في العالم، بخطوات ثابتة واثقة، مفتخرة بدينها ووطنها وشخصيتها ومجتمعها.
وقالت الرميثي: «إن هذه المناهج هي نتاج عمل وجهد كبيرين بُذلا من شخصيات ومربيات كان لهن فضلٌ كبيرٌ فيما نحن عليه الآن، انتشاراً وتنظيماً، وخيرُ شاهدٍ على ما نقول ما وصلت إليه جمعية مرشدات الإمارات وإسهامها في احتضان فتاة الإمارات، وتعزيز حضورها محلياً وعربياً وعالمياً».
محتوى إرشادي
قالت عضو مجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات، رئيسة فريق تطوير المناهج أمينة خليل إن المناهج تتضمن المحتوى الإرشادي للبراعم، والمحتوى الإرشادي للزهرات، والمحتوى الإرشادي للمرشدات، والمحتوى الإرشادي للمرشدات المتقدمات، والمحتوى الإرشادي للشابات، والدليل العام للمرشدات، بالإضافة إلى دليل شارات الهوايات.
وأكدت أمينة خليل أن إطلاق المناهج الجديدة جاء من منطلق حرص الجمعية على مواكبة تطلعات الحكومة التي تحرص على النهوض بالأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة العاملة فيها، وعلى تطوير أدائها وتحقيق تطلعات المتعاملين معها، ومن هنا فقد عمل فريق متكامل من المختصين والخبراء في الحركة الإرشادية والكشفية على إعداد المناهج وتطويرها لتواكب هذه التطلعات.

جمعية مرشدات الإمارات
مريم الرميثي
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